明明抵達門口「怎不按電鈴」　外送哥一舉動暖炸！三寶爸驚呆：快給小費

▲外送員貼心一動作，原PO超感動！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的第一次遇到！」一名三寶爸透露，日前晚上訂外送，奇怪的是對方明明抵達門口，卻不按門鈴，還特地打手機提醒，嚇得原PO衝到門外取餐。原來外送員擔心晚了，就怕按門鈴擾人，原PO一聽到真相後感動爆棚。一票網友也讚爆「超暖男！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享超暖經歷，某日晚上肚子餓，但家裡有小寶寶，出門實在不方便，因此點了Ubereats外送。等到9時許，外送員終於抵門口，不過沒按電鈴，下秒卻打給原PO老婆的手機。

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原PO急忙去開門取餐，也好奇詢問「都到了門口，怎麼不按電鈴呢？」只見外送員禮貌回應，「 因為我想說時間晚了，按電鈴怕吵到你們，所以我選擇用打電話的。」儘管原PO臉上沒有太多表情，但心裡卻是感動不已，「門關起來，我馬上跟我老婆說，趕快按讚，然後看小費怎麼給。」可惜的是，最後因App操作問題，原PO沒能順利給對方小費。

原PO只好利用社團隔空道謝，「因為有三寶（ 最小的1歲），晚餐要全家帶出去吃真的不容易，所以叫外送幾乎是天天的事情，但是這麼貼心的外送員，我真的第一次遇到，這個經驗真的很難得。」

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▲網友狂喊超貼心！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文張曝光後，底下網友也紛紛刷讚回應，「蠻常遇到的喔！到我家門口敲門，有時電視太大聲還沒聽到」、「我因為帶兩個小小孩的關係蠻常叫外送的（而且我住公寓5樓），通常我會直接給外送員小費，我不從app給的」、「除非有備註可以按門鈴，不然真的不喜歡按門鈴，因為被臭臉或負評的機會很高，尤其是晚上」、「你下次小費可以當場給現金，不管多少，外送員我相信都會很高興」。

針對從系統給小費，是否會被公司抽成？有外送員路過解答，「各位給外送員的小費會全額讓外送員收到，不用擔心，公司還會開發票」。

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