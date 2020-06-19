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怒轟不分區立委不做事　連勝文：「只想滿足個人野心」就回家養魚去！

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▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 連勝文發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連勝文列席國民黨召開改革委員會全體會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨19日上午召開改革委員會全體委員會議，智庫副董事長連勝文於綜合討論時，點名黨內不分區立委只顧及個人野心，平時不開記者會、不用功，不理解「黨要這些人幹什麼？」不做事就回家養魚、休息去。

針對組織改革，連勝文表示，目前智庫跟外部單位、立法院等已經產生斷裂的狀況，智庫針對各項議題都點出非常多問題，下功夫做到超前準備，提供詳細意見，但沒有人要追蹤、開記者會，包括日前的紓困問題，「立院輸到傻掉」。

連勝文表示，他理解區域立委每逢放假日時要跑基層，例如不分區立委李德維一個人服務六個選區，但其他不分區立委連站在這裡別人都叫不出名字，重要議題不尊重黨中央意見，也不開記者會「你來幹什麼？我們要這些人幹什麼？」，是滿足個人野心，增加個人曝光率而已。

建議黨中央應針對不分區立委應訂出評比機制與罰則，不想做事就回家休息、養魚去。不分區立委絕大多數經過評比之後，他們都可以回家喝茶、睡覺。

國民黨台中市議員羅廷瑋也指出，他根本不認識黨內的不分區立委，而且許多人只是淪為新聞的笑柄，應該被開罰、開除，並要求未來所有不分區立委都應該配合地方一起開會。

此外，連勝文也指向中常會、中評會，提出「中常委跟中央委員的功能是什麼？黨內需要他們做什麼？」他曾做過五年中常會，後來毅然決然退出，在過去五年中，曾看到有人在會中唱歌，甚至直接站起來跟黨主席「喬事情」，坐在上面的人也不知道怎麼回答，只好開始吹捧、稱讚自己，一開就至少半個小時，他的人生不知道浪費了幾個小時再開中常會。

連勝文建議，國民黨應該檢討，中常會不該空有權力，卻沒有任何作用，如果沒有功能，就直接解散了，會議的權利義務、功能形式為何，都應該要徹底討論、做出改變。

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