沈榮津、經王美花20日上任　蘇貞昌交辦這項重任





▲沈榮津、王美花19日分別接任副閣揆及經濟部長。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

19日為陳其邁請辭行政院副院長生效日，政院上午10時召開記者會宣布副閣揆人事，新任副閣揆由經濟部長沈榮津接任、經濟部長則由政務次長王美花接任，預計20日交接。

行政院發言人丁怡銘表示，院長蘇貞昌一向拔擢久任公職、基層做起的公務員，交待兩人在新冠肺炎後經濟復甦期持續貢獻己常的重任。

沈榮津接任行政院副院長，民國40年出生的他在經濟部奉獻超過38年，經歷包含經濟部參事兼中部辦公室主任、加工出口區管理處處長、工業局局長到組長、經濟部政務次長、常務次長、主任秘書及升任經濟部部長。

丁怡銘指出，沈榮津在經濟部服務38年，是一輩子的經濟部人。106年上任部長以來，推動產業創新、能源轉型，並且協助廠商分散布局、加速投資台灣，今年提出口罩國家隊，推動紓困振興，對內則致力解決5缺問題，為廠商奔走，在美中貿易戰及疫情挑戰中，創造全球供應鏈重組契機，在經濟部協助下創造投資大爆發，目前投資台灣三大方案已經破兆，預估可以創造本國就業人次超過8.6人。

丁怡銘表示，最令國人印象深刻的，沈榮津今年初面對疫情，奉命成立口罩國家隊，負責聯絡業者，在一個月內完成60台口罩機產線，從原本每日只有一百八十八萬片口罩，到現在兩千萬片。在各國為口罩不足所苦的情況下，台灣人可以輕易買到口罩，甚至行有餘力協助外國友人，他功不可沒，未來蘇貞昌期許其在經濟領域長期耕耘的背景，可以成為有政府拚經濟的最佳助手。

經濟部長王美花民國47年出生，是國立台灣大學法律系學士，在經濟部耕耘39年。歷經訴願會組長、中央標準局專利處副處長、專利一組組長、專利三組組長、法務室主任、智慧財產局商標權組組長、智慧財產局局長、副局長、政務次長、常務次長等。

丁怡銘指出，王美花在經濟部服務39年，對經濟部業務熟稔，105年接任次長至今，輔佐沈榮津推動經濟部各項工作。王美花也是法律人，對法規調整有獨到見解，過去這段期間突破許多障礙、解決棘手問題，完善法律、健全法規，對未來台灣經濟有重大貢獻。

丁怡銘強調，蘇院長一向拔擢久任公職、從基層做起的優秀公務員，希望沈榮津及王美花持續為有政府會做事團隊努力，為疫情後經濟復甦的台灣貢獻己常。