總統府標案4年賺8千萬　國民黨批分贓體系：中央地方通吃！

▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨18日上午針對總統府被爆標案疑雲，強調文化總會會長即為總統蔡英文，林錦昌、李厚慶更是蔡英文子弟兵，「蔡英文難道不知情？」宛如中央、地方通吃的分贓體系，國民黨呼籲蔡英文應出面說清楚，避免外界質疑包庇自己人。

針對媒體報導，「幫推」、「投石」兩間公司幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶兩位綠營文宣要角，4年來標到政府標案高達8千多萬，涉及自肥，國民黨上午召開「幫推、投石，瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，由文傳會主委王育敏主持，文傳會副主委黃子哲、台北市議員李明賢等共同出席。

王育敏指出，幫推、投石兩間公司近幾年標到許多總統府案子，包括今年度二件標案，「第15任總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案」，及「第十五任總統既副總統就職典禮伴手禮」，二案決標金額共計136萬，蔡英文身為總統及中華文化總會的會長，是否知道下屬開公司在府內拿標案？林錦昌、李厚慶涉入政府標案疑雲，蔡英文有絕對的義務與責任對外清楚說明，給予國人明確交代。

此外，王育敏強調，在蔡英文執政近4年間，幫推、投石二公司就拿下政府標案8千多萬，單是最近一年，108年下半年至109年上半年，這兩家公司就拿下三千多萬公家預算，標案涵蓋總統府、勞動部、外交部、衛福部等中央單位以及台北市、桃園市等地方政府單位，中央與地方通吃，可謂神通廣大。

王育敏說，若連帶計算九合一選舉中的蘇貞昌、林佳龍、林智堅等政治人物文宣案，合計近億元。光是一場選舉單件文宣案就可進帳超過一千萬元，其餘尚未挖出的文宣案恐怕遠超過此一數目，對比國內新鮮人長期處於低薪困境未解，看了實在唏噓。

王育敏也質疑，其中利益關係錯綜複雜，層層都指向蔡英文領導之下的分贓體系。不論是李厚慶的民進黨文宣部背景，或是林錦昌曾為陳水扁、蔡英文文膽的身分，若是這兩人當公司門神，自然能在短期間創下高達七成公家標案得標率，再次證明了只要顏色正確，就能飛黃騰達發大財。

對此，幫推股份有限公司發出聲明駁斥，公司是由一群熱愛並且專注於文化創作的專業工作者所組成，「很遺憾我們的成員裡面並沒有媒體所稱文化總會的林錦昌與李厚慶」。

對於林錦昌、李厚慶被指曾出席幫推向企業做簡報的場合的說法，幫推也反擊指出，這兩位先生從來不曾涉入幫推任何投標或企業簡報。公司經營正當合法，任何公部門的標案都依政府採購法辦理，經公開招標程序，從提案簡報比較、各界評審評選到執行協調與請款作業，一切合法。

「儘管幫推沒有許多大公關公司的豐沛資源和社會關係經營，但我們堅信創作力和品質就是一切，凡是交給我們的案子，品質絕對能走在前面，而我們的作品更能呈現新一代台灣人對於美學、對於創意的無限潛力與堅持。當然，一如所有公司，幫推的提案過程有成功得標的案例，也有技不如人的時候。」

幫推強調，作為新創公司，幫推不管在影片、社群、文宣執行上都很用心，希望公共議題的宣傳更以民眾角度出發，讓公部門宣傳更具美學與趣味性，因此得到許多客戶的認同。不管基於任何理由，對特定媒體以不實內容影射，並且抹煞新創公司與創意人的努力，我們深感遺憾。

另一方面，投石媒體行銷股份有限公司也發表聲明強調，從商業品牌行銷到公部門整體行銷工作都是投石的業務範圍，所有業務都是合法執行，公部門專案的執行內容，均配合各地方政府與部會需求辦理，且每個作品都精益求精，經得起檢驗。

投石表示，對於特定媒體以含沙射影方式，指稱投石媒體行銷股份有限公司，投石感到高度遺憾與不解，而誠如該媒體所列示，本公司每項參與政府部門案件，都完整公開供各界檢閱，而就如同本公司揭露公開訊息，無論這家媒體的目的是什麼，公司的組成，包含董監事，並沒有「藏鏡人」這個職位，也沒有林錦昌、李厚慶。

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