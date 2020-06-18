中華炎帝神農文化創意賽兩岸徵件　獲獎作品打造文創伴手禮

▲中華炎帝神農文化創意賽新聞發佈會。（圖／湖南日報提供）

記者曾俊豪／綜合報導

中華炎帝神農文化創新創意大賽16日召開記者會，宣布展開徵件，活動預計10月結束，之後進行爲期一個月的評選。主辦方表示，本次大賽以「崇敬中華始祖·弘揚炎帝文化」為主題，共徵集LOGO類、IP形象傳播設計類、產品設計類等三大類作品，獲獎作品將與湖南日報簽約，打造炎帝神農文化伴手禮。

本次活動由中華炎帝神農文化創新創意大賽組委會主辦，湖南文化創意有限公司執行，湖南省炎帝陵基金會、湖南省動漫遊戲協會、台灣中華神農大帝協進會、華僑大學等支持協辦。

湖南省台辦二級巡視員楊金定在記者會上介紹，賽事自2020年6月啓動，到2020年11月結束，分為徵集期、評選期、展示期和轉化期四個階段,包括新聞發佈會暨啓動儀式、作品徵集、評選評審、頒獎典禮暨成果展、成果轉化五個部分。大賽作品徵集時間為2020年6月至10月。

▲湖南株洲炎帝陵祖廟祈福儀式。（圖／翻攝中新網）

比賽設三大主題，著重炎帝神農文化祭典LOGO、IP形象傳播設計、產品設計方面的融合創意創新等，此外，也會聚焦炎帝神農文化在旅遊文化商品、伴手禮設計中的應用。

主辦方介紹，大賽根據投票數量設入圍人氣獎100名（各寄送一套禮品）根據專家評審選出LOGO類最佳設計獎1名，獎金8萬（單位：人民幣，以下同），IP形象類、產品設計類分設金獎1名（各5萬元）、銀獎2名（各2萬元）、銅獎3名（各1萬元），三大類共設優勝獎21名（各3000元）。

值得注意的是，為加強賽事設計與商品的轉換，大賽獲獎的優秀作品將與湖南日報簽約，並根據作品屬性，打造成「這湘有禮」之「同始祖、一家親」產品系列，依循相關政策及流行的品牌打造方式，設計生產炎帝神農文化伴手禮。

▲湖南省台辦二級巡視員楊金定。（圖／湖南日報提供）