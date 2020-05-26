大陸斥巨資山寨「天空之鏡」漫步藍天　遊客到場只見「一堆髒腳印」罵爆！

▲湖南臨武滴水源景區「天空之鏡」遭大陸網友吐槽誇大其辭。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

玻利維亞烏尤尼鹽湖被稱為「天空之鏡」，每年吸引許多遊客到場打卡。而大陸湖南臨武滴水源景區也打造了一個山寨版「天空之鏡」，宣傳照片看起來美侖美奐，吸引了許多遊客到場，沒想到卻發現根本只是一片小小的鏡子，而且上面又髒又醜。

一名大陸網友到現場後，發現所謂的「天空之鏡」，只是一面鏡子，旁邊纏著幾道布條當做欄杆，小小一塊區域上面站了許多人，而且地上布滿了腳印，一點美都拍不出來，許多人看了一下就走了。





▲宣傳照和現場的差別太大，遊客無法接受。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

網友氣憤的大罵，「這就是傳說中的天空之鏡，就是一塊鏡子在這裡，這就是傳說中的天空之鏡阿，誇大其詞！」根據景區牌子介紹，一次限10人，請遊客自行排隊，但現場無工作人員。

對於外界質疑，臨武滴水源景區工作人員表示，網路上放出的宣傳照，都是在同樣的實景拍出來的，但遊客拍出來的差距這麼大，可能是專業攝影師拍出來效果不一樣。

據了解，滴水源景區微信號介紹，「天空之鏡」是景區斥巨資打造，是大陸首創，在活動期間可免費參觀，宣傳語寫道「站在天空之鏡上如同懸空藍天之上，走在上面如漫步雲端懸空而行」，並搭配數張美照。

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