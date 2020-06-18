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中非抗疫峰會習近平釋好康！　「特邀嘉賓」譚德塞讚：加強了全球團結

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▲▼習近平,中非團結抗疫特別峰會。（圖／新華社、央視新聞）

▲中非團結抗疫特別峰會以視訊方式舉行。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平17日晚北京主持「中非團結抗疫特別峰會」，並發表題為《團結抗疫共克時艱》的主旨講話，強調面對疫情，中非友好互信更加鞏固。對於此次峰會的召開，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，中國不僅在衛生領域提供了支援，相信還會支援非洲經濟復甦，這些都是合作的重點領域。

▲▼習近平,中非團結抗疫特別峰會。（圖／新華社、央視新聞）

▲習近平發表講話。（圖／新華社）

據《新華社》報導，17日舉行的會議發表了《中非團結抗疫特別峰會聯合聲明》。習近平在會上強調，面對疫情，中非相互聲援、並肩戰鬥、更加團結，友好互信更加鞏固；中方珍視中非傳統友誼，無論國際風雲如何變幻，都將加強團結合作的決心絕不會動搖，「將繼續全力支持非洲抗疫行動，共同打造中非衛生健康共同體和更加緊密的中非命運共同體。」

習近平還表示要「堅定不移」推進中非合作，將在中非合作論壇框架下，免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務，同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限。

習近平接著指出，中方鼓勵中國有關金融機構參照二十國集團緩債倡議，根據市場原則同非洲國家就商業主權貸款安排進行友好協商，呼籲二十國集團在落實當前緩債倡議基礎上，進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

中方願在尊重非方意願基礎上，同聯合國、世界衛生組織及其他夥伴開展援非抗疫合作；支持非洲大陸自由貿易區建設，支持非洲加強互聯互通和保障產業鏈供應鏈建設，且願同非方拓展數字經濟、智慧城市、清潔能源、5G等新業態合作。

▼習近平。（圖／新華社）

▲▼習近平,中非團結抗疫特別峰會。（圖／新華社、央視新聞）

此外，聯合國秘書長古特雷斯、WHO秘書長譚德塞作為特邀嘉賓與會。譚德塞表示，中非團結抗疫特別峰會這樣的平臺非常重要，可以加強中非之間的聯繫，以及全球的團結，來説明加速戰勝病毒。

譚德塞指出，自新冠肺炎大流行以來，中國一直支持非洲，尤其是派去了抗疫專家，分享資訊，並提供了檢測工具，「中國不僅在衛生領域提供了支援，相信中國還會支援非洲經濟復甦，這些都是合作的重點領域。」

▼譚德塞。（圖／央視新聞）

▲▼習近平,中非團結抗疫特別峰會。（圖／新華社、央視新聞）

本次峰會由中國和非洲聯盟輪值主席國南非、中非合作論壇共同主席國塞內加爾共同發起，以視訊方式舉行，參與人員包括南非總統拉馬佛沙（Cyril Ramaphosa）、剛果（金）總統齊塞克迪等。聯合國秘書長古特雷斯、WHO秘書長譚德塞作為特邀嘉賓與會。

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