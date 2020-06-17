　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好險得的是乳癌？抗癌鬥士米娜出書解癌友疑惑　正面6步驟快速進入戰鬥模式

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼女孩,女人,堅強,乳癌,抗癌。（圖／pixabay）

▲乳癌年輕化，成為不分年齡層的女性，最需小心的頭號敵人。（圖／pixabay、Pexels，示意圖，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

癌症近年有年輕化趨勢，台灣女性好發第一的乳癌，同時也是40歲以下女性的頭號敵人。年輕女孩本該在花樣年華的時候盡情衝刺事業、與朋友結伴出遊，探索自己與這個世界，在無預警的確診報告出來後，女孩往往在毫無準備的狀況下，烏雲罩頂，茫然不知方向。

曾經也走過這樣歷程的米娜（潘怡伶），在32歲那年確診乳癌後，就開始在部落格「米娜哈哈記事本」分享罹癌過程，至今累積55萬人次瀏覽。2017年更創立不公開社團「花漾女孩GOGOGO」，目前已有超過2,000名社員加入，為目前臺灣最大年輕乳癌社團。邊忍受難捱的化療過程，還要詳實紀錄並鼓勵其他病友，這一切源自米娜想為和她一樣年輕的乳癌患者，傳達的正面能量。

請繼續往下閱讀...

近日出版的《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》新書，為米娜精選在乳癌社團內常被問到的問題，並以自己的親身經驗，結合多位專業醫師的答覆後所出。針對確診後的心情調適，米娜也給出清楚的「6步驟」，教大家如何快速進入戰鬥模式！

▲▼女孩,女人,堅強,乳癌,抗癌。（圖／pixabay）

第一步：冷靜接受
米娜提醒，一旦確診，女孩們慌張失措是正常的，但她常告訴自己「如果註定我一定要得一個癌症，那麼乳癌還算是個好選擇」。因為，「乳房是身體外的器官，乃身外之物，就算切除了，至少沒有立即影響生命的危險，而且切除還可以重建喔！重建後一樣可以安排追蹤檢查，不用擔心影響醫師判讀報告。」再者「得乳癌的人超級多，因此每年全世界都有好多新的藥物、新的治療出現，活著就有希望。」正面的她也提出數據說明，「乳癌的治癒率高，事實上早期乳癌的五年存活率超過九成，第一期乳癌更高達95％。」因此米娜呼籲確診的癌友，記得這麼告訴自己「呼～好險得的是乳癌！」

第二步：立刻聯絡保險業務員
多數人現在都有健康醫療保險，米娜提醒，確診後「先確認保單內容，以及確定一下能挪用的存款大概有多少？」再和業務員確認，「病房可以住多少錢的？實支實付的上限是多少？打標靶是否適用？有沒有其他保險或整筆的重大疾病險？」等問題。

第三步：了解自己的情況，申請病理報告
確診後，一定要「速速決定乳房手術與治療的醫院及醫師，別錯過黃金治療期。」米娜提醒，這時要確定的有「乳癌分期」、「藥物名稱、治療方式與頻率」、「手術方式」以及「保險條件」。她也補充，醫院最好找交通方便的，不然治療到後面會很累。

第四步：同時決定其他科別的專業資源當你的後盾
很多人在米娜的分享後才知道，原來乳癌治療是全身性的，因此很多事情在正式治療之前就要安排好，例如婦產科醫師、物理治療師、牙醫師等。

▲▼女人,婦科,醫生。（圖／Pexels）

第五步：換一張健保卡
米娜以自身經驗表示，在全部的治療開始之前，因為確定要常常進出醫院了，因此她趕緊把用超久的健保卡拿去健保局換一張，卡面更是換上自己一張美美的照片！

第六步：做好前置準備
了解每個愛美女孩的心情，米娜提醒，「如果有需要，可以先紋眉（因為化療開始後就不適合紋眉）、準備假髮與帽子、手術用的寬鬆排扣睡衣（推薦有口袋的款式，可以裝引流管）等。」等到必要用品都買齊後，就要適時關緊錢包了！生命幽谷走過一遭的米娜，最不希望看到女孩們因恐懼產生的無效消費，她認為，調整好心情、用最好的狀態迎戰才是最重要的。

▲▼乳癌,米娜,時報出版。（圖／時報出版提供）

《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》
作者： 米娜（潘怡伶）
出版社：時報出版
出版日期：2020/05/26
ISBN：9789571382012

ET快訊
韓國瑜生日自嘲「最近失業了！」　穿短褲低頭看卡片…許下1祝福
快訊／台中八仙山三角點1男「失去生命跡象」！直升機出動吊掛
快訊／共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
少龍挑仙女「超胸標準」曝！　她應訊微笑硬撐…聽到自己不是唯一
快訊／5高中生漁光島戲水！玩到一半「漂出外海」2人溺水搶救中
獨／政大「詠春拳教授」確定解職　臉書懺悔文曝光：展現反省與承
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10大死因出爐　這種病38年穩居榜首

這就是圓夢的感覺嗎！Vespa經銷商門檻大幅降低　車迷搶進淚喊：是時候了

Gogoro祭出超火優惠「6千元購車金＋1年騎到飽」　網友high翻：比振興券還殺

跟對領頭羊才能賺大錢！東森新連鎖5月單月業績破億　王令麟霸氣喊：今年目標上看28億

《我的東森我作主》超熱血MV曝光　經銷夥伴暖哭淚讚：唱出我們心聲

演藝圈暖爸再一枚！郭彥均「避疫情宅在家」乾脆幫女兒打造「動物園」

台積電投資3千億帶動消費、自住需求！竹南房市熱絡「上德滙」景觀第一排制震美宅熱賣

中和水岸「灣岸Villa」申請國際認證！有望成為「全球首座」3星健康建築

新店「城易迅」就是神！潛銷熱賣近6成　建商「提前動工」幫住戶早日成家

直行機車靠左、右轉汽車靠右！　「分離式箭頭」將入法最快10月上路

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

直行機車靠左、右轉汽車靠右！　「分離式箭頭」將入法最快10月上路

大陸應按「省籍」分批解禁？　潘文忠：高風險地區未來滾動式修正

北京新冠病例激增！來源扯鮭魚砧板、歐洲病毒株　張上淳分析可能性

好險得的是乳癌？抗癌鬥士米娜出書解癌友疑惑　正面6步驟快速進入戰鬥模式

星宇航空6/18、6/25復飛檳城！　7月起飛澳門每周3班早班機飛航

不出國也能買！台灣虎航tigershop機上免稅價再打85折　全館還免運

副駕只有我能坐！最狂女友「直接拆走椅子」友看傻　結局曝光...網全佩服

看柯南劇場版！影音平台一開「15部經典秒劇透」　網笑爛：黑衣人掰了

宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

遠見／直轄市改制十年　改對了嗎？

怨未照顧老母害身體不好...兄弟聯手狂打繼父　抓頭撞汽車爆頭慘死

史上最大規模！凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS等11頻道爆11億授權費爭議

巨人傳奇難擋帕金氏症享壽81歲　隊史首位賽揚投手

孔劉《鬼怪》家具台灣買得到　推滿額贈佈置偶像劇場景

中職／一起做公益　唐寶寶為中信兄弟開球

新店隨機殺人凶嫌聲請精神鑑定　死者父出庭哽咽：天理何在？

愛紗偽裝收音師亂入《食尚》被識破　興奮看「G下蛋」

獨／生日激戰…他喇舌「喇到詭異肉球」爆氣分手！18歲妹為愛手術…醫驚：超罕見

遠見／以色列新銳歷史學家　深度解構「後新冠世界」

腥夫床上認了外遇稱「是甜蜜的負擔」！　兩性專家失控「頭猛撞衣櫥」奪門而出

請廚佛吃鮑魚！米其林三星 - 阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴開箱 | 東森嚴選孫沛 feat. FRED吃上癮

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

客人錢用撒的！外送哥彎腰撿錢　「碰一聲」他傻了

為何大咖藝人都賣乾拌麵？內行：根本爽賺

快訊／07：17規模4.7地震！　最大震度3級

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

宜蘭確診蝦瘟！　2池70萬尾蝦驗出染「十足目虹彩病毒 」

快訊／07：17地牛翻身！　台北明顯搖晃

媒體瘋傳金與正動機　旅韓台人揭韓人真實反應

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

砸錢裝潢租屋…女子秒被房東趕走

「店休公告萌爆」阿嬤去遶境　萬人驚：神童

更多熱門

相關新聞

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」　仁新醫藥董座這樣解釋

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」　仁新醫藥董座這樣解釋

仁新醫藥（6696）公司董事長林雨新，曾在浩鼎生技（4174）主持研發乳癌疫苗，卻涉在離開浩鼎後，到國外病友社群網站，PO文批浩鼎疫苗有安全疑慮，由於文中使用dirty drug（骯髒的藥）、inferior vaccines（劣質疫苗）、fake drugs（假藥）等字眼，被依公然侮辱罪及妨害信用起訴。台北地院2日上午開庭，林否認犯行，甚至說文章不是他發的，並解釋dirty drug在藥理學上有「複雜」等意思。

癌症時鐘快轉16秒「乳癌、大腸癌」增加最多...專家曝危險因子！

癌症時鐘快轉16秒「乳癌、大腸癌」增加最多...專家曝危險因子！

每天1杯含糖飲！她胸部「摸哪裡都痛」　醫：兩邊都佈滿了…

每天1杯含糖飲！她胸部「摸哪裡都痛」　醫：兩邊都佈滿了…

高醫「乳癌第一刀」侯明鋒大武衛生所駐診

高醫「乳癌第一刀」侯明鋒大武衛生所駐診

一開始都不會痛！婦強忍1年…「左乳潰爛」鮮血狂滴

一開始都不會痛！婦強忍1年…「左乳潰爛」鮮血狂滴

關鍵字：

乳癌抗癌米娜癌友癌症年輕化

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面