好險得的是乳癌？抗癌鬥士米娜出書解癌友疑惑　正面6步驟快速進入戰鬥模式

▲乳癌年輕化，成為不分年齡層的女性，最需小心的頭號敵人。（圖／pixabay、Pexels，示意圖，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

癌症近年有年輕化趨勢，台灣女性好發第一的乳癌，同時也是40歲以下女性的頭號敵人。年輕女孩本該在花樣年華的時候盡情衝刺事業、與朋友結伴出遊，探索自己與這個世界，在無預警的確診報告出來後，女孩往往在毫無準備的狀況下，烏雲罩頂，茫然不知方向。

曾經也走過這樣歷程的米娜（潘怡伶），在32歲那年確診乳癌後，就開始在部落格「米娜哈哈記事本」分享罹癌過程，至今累積55萬人次瀏覽。2017年更創立不公開社團「花漾女孩GOGOGO」，目前已有超過2,000名社員加入，為目前臺灣最大年輕乳癌社團。邊忍受難捱的化療過程，還要詳實紀錄並鼓勵其他病友，這一切源自米娜想為和她一樣年輕的乳癌患者，傳達的正面能量。

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近日出版的《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》新書，為米娜精選在乳癌社團內常被問到的問題，並以自己的親身經驗，結合多位專業醫師的答覆後所出。針對確診後的心情調適，米娜也給出清楚的「6步驟」，教大家如何快速進入戰鬥模式！

第一步：冷靜接受

米娜提醒，一旦確診，女孩們慌張失措是正常的，但她常告訴自己「如果註定我一定要得一個癌症，那麼乳癌還算是個好選擇」。因為，「乳房是身體外的器官，乃身外之物，就算切除了，至少沒有立即影響生命的危險，而且切除還可以重建喔！重建後一樣可以安排追蹤檢查，不用擔心影響醫師判讀報告。」再者「得乳癌的人超級多，因此每年全世界都有好多新的藥物、新的治療出現，活著就有希望。」正面的她也提出數據說明，「乳癌的治癒率高，事實上早期乳癌的五年存活率超過九成，第一期乳癌更高達95％。」因此米娜呼籲確診的癌友，記得這麼告訴自己「呼～好險得的是乳癌！」

第二步：立刻聯絡保險業務員

多數人現在都有健康醫療保險，米娜提醒，確診後「先確認保單內容，以及確定一下能挪用的存款大概有多少？」再和業務員確認，「病房可以住多少錢的？實支實付的上限是多少？打標靶是否適用？有沒有其他保險或整筆的重大疾病險？」等問題。

第三步：了解自己的情況，申請病理報告

確診後，一定要「速速決定乳房手術與治療的醫院及醫師，別錯過黃金治療期。」米娜提醒，這時要確定的有「乳癌分期」、「藥物名稱、治療方式與頻率」、「手術方式」以及「保險條件」。她也補充，醫院最好找交通方便的，不然治療到後面會很累。

第四步：同時決定其他科別的專業資源當你的後盾

很多人在米娜的分享後才知道，原來乳癌治療是全身性的，因此很多事情在正式治療之前就要安排好，例如婦產科醫師、物理治療師、牙醫師等。

第五步：換一張健保卡

米娜以自身經驗表示，在全部的治療開始之前，因為確定要常常進出醫院了，因此她趕緊把用超久的健保卡拿去健保局換一張，卡面更是換上自己一張美美的照片！

第六步：做好前置準備

了解每個愛美女孩的心情，米娜提醒，「如果有需要，可以先紋眉（因為化療開始後就不適合紋眉）、準備假髮與帽子、手術用的寬鬆排扣睡衣（推薦有口袋的款式，可以裝引流管）等。」等到必要用品都買齊後，就要適時關緊錢包了！生命幽谷走過一遭的米娜，最不希望看到女孩們因恐懼產生的無效消費，她認為，調整好心情、用最好的狀態迎戰才是最重要的。

《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》

作者： 米娜（潘怡伶）

出版社：時報出版

出版日期：2020/05/26

ISBN：9789571382012