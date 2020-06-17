隋棠心痛揭「女童長期遭叔姪侵犯」！屏東縣府4點聲明開嗆：是猥褻且並非數次

▲隋棠走進偏鄉校園教孩童性侵害防治。（圖／翻攝自隋棠臉書）

記者林昱萱／屏東報導

隋棠日前擔任朵朵計畫的「棠棠姐姐」，走進校園為兒童性侵害防治努力，而她表示，「遇上一名長年遭叔姪性侵的少女」。對此，屏東縣政府表示，「所指12歲女孩親揭『無數次被叔姪性侵』的部分，經了解應為強制性猥褻且並非數次。」、「未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對本府的誤解。」

隋棠15日在臉書發文提到，「眼前的小女孩，語調平穩的說著自己長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯的故事。」短短的故事卻讓人相當不捨，同時也引發外界嘩然，因此也有不少民眾打電話到縣府關切。

對此，屏東縣政府特別發出4點聲明並提到，「疼惜孩子、守護學生是本府堅持的職責，發現個案後的溫柔陪伴、細心查證、堅定支持更是本府一貫的堅持原則，惟近日從隋棠的臉書中得知，其在宣導期間遇到一位12歲女孩親揭『無數次被叔姪性侵』，其內容經本府查證後發現與事實不符，基於保護孩子及捍衛本府職責」。

屏東縣政府指出，、所指「12歲女孩親揭『無數次被叔姪性侵』」的部分，經了解應為強制性猥褻且並非數次。學校在得知此個案後，第一時間已進行社政通報及校安通報，社工及警政已立即介入處理，同時間亦啟動輔導等網絡協力。孩子不幸遭受此事件，陪伴及保護孩子之積極措施方為適當之作為，未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對本府的誤解。

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縣府表示，「本縣積極落實性別平等教育法及兒童及少年福利與權益保障法規定，當兒童及少年之權益受到不法侵害時，立即給予適當之協助及保護，於此職責無人敢懈怠及疏忽，給予孩子穩定就學及安全的環境，是本府堅持的責任。」

縣府提到，「學校倘發生校園性別事件或有兒童及少年福利與權益保障法之事件，除知悉立即通報外，亦將同時啟動輔導機制及相關網絡資源，藉由性別平等委員會、個案會議之專家學者指導，協助孩子適應生活，以維護其身心健康，另由社工協助評估人身安全保護及司法處遇，以維護學生的人身安全。」

縣府表示，「性別平等教育法自93年6月4日制定及公布，歷經4次修正，其目的係為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，其中每學期實施性別平等教育課程至少4小時及利用週會時間宣導保護自已及尊重他人，學校知悉疑似校園性別事件或有兒童及少年福利與權益保障法之事件，應於24小時內進行校安通報及關懷e起來，以利後續協助學生輔導及司法處遇。」

最後縣府也強調，「疼惜孩子、守護學生是我們持續的堅定，且性別平等教育法及兒童及少年福利與權益保障法皆賦予我們守護學生的責任及義務，現行法令規定及嚴謹制度下，絕無人懈怠及疏忽，以確保學生的人身安全及就學穩定。」

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