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清大博士生劈2女...隔年出車禍腦傷！說話無法超過10字　正宮照顧2年心累了

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▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法官判准小凡、阿傑離婚。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「小凡」（化名）表示，丈夫「阿傑」（化名）與2名女子有不正當關係往來，讓她感到身心俱疲，而之後阿傑又因為發生車禍，造成嚴重腦傷，說話最常無法超過10個字。對此，小凡表示，已經盡力照顧2年，但由於公事繁忙，實在無法每日抽出時間前往照顧對方。對此，法院審理後，依法判准兩人離婚。

判決指出，阿傑是清大博士生，但妻子小凡卻表示，阿傑與蔡姓、翁姓女子有不正當的關係，且阿傑也曾經向她坦承曾與蔡女發生過性行為而翁女也向小凡證實阿傑有與實驗室裡的其他女性曖昧。除此之外，小凡還在阿傑的租屋處裡發現保險套，讓她更加堅信老公出軌的事實。

阿傑不僅多次購買保險套，也常於深夜多次留宿其他異性住所，足見他在婚姻關係存續期間，仍多次與他人發生性關係，此已嚴重破壞兩造夫妻間應有之忠誠義務及信賴關係。此外，阿傑於婚後隔年又發生車禍，腦部嚴重受損，歷經多次手術後仍未康復。

雖然經過救治，但阿傑因嚴重腦傷，現行動能力受限，全無自理能力而需專人、醫療照護，眼神多處於失焦狀態，對外多回覆簡單之詞彙，最長無法超出十個字。阿傑發生車禍後，小凡幾乎天天前往醫院探視、照顧阿傑，但因為之後公司轉型，讓她無法再每天抽出時間照顧對方。

對此，法官認為，由於阿傑發生車禍前與其他女子有不當交往情事，堪認兩造婚姻關係已發生難修復之破綻，且阿傑在腦傷的影響下，需臥床、生活無法自理，需專人照護及持續接受專業醫療照護，語言、認知功能均呈明顯退化，外加上阿傑也已喪失維持婚姻之意欲，因此判准2人離婚。

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