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蔡英文遊九份未邀侯友宜　陳學聖曝警訊：絕不是小事

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▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌同遊九份。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

政府7月將推出三倍券振興經濟，總統蔡英文16日揪行政院長蘇貞昌逛九份老街拚觀光，卻沒找新北市長侯友宜，儘管蔡英文、蘇貞昌解釋侯友宜市政很忙，才沒邀請，但仍引發外界臆測將侯友宜視作假想敵。對此，前國民黨立委陳學聖認為，這是重要警訊，民進黨將陳學聖當真敵人。

陳學聖17日在臉書表示，「提醒侯友宜，你永遠不會是小英自己人！」不論「除秀」、「殺柯」、「儆侯」傳聞是真是假，但蔡英文、蘇貞昌同遊九份，沒找侯友宜，就是個重要警訊，就是告訴侯友宜，「你不是我們自己人」。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

陳學聖指出，從政30年，知道總統來訪，對地方是多麼重要的事，這代表著總統要對地方重大建設有所承諾，或有機會爭取到重要經費，因此，不論擔任立委或其他公職，只要總統要來，即使是行政院長到訪，都會收到府方、院方，包括地方政府的訊息，除了告知，也希望他們能出席。

陳學聖提到，這沒有黨派之分，就是為地方爭取重要建設，他曾陪過蔡英文看過機場，也參與捷運綠線動工，他當文化局長時，為爭取藝文中心預算，還向前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮簡報過，因此，蔡英文、蘇貞昌同遊九份，沒找侯友宜，絕對不是小事，而理由也不會是「知道市長很忙」，侯友宜警界出身，也不可能不清楚蔡英文、蘇貞昌要來。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

陳學聖認為，答案只有一個，民進黨2022年對侯友宜絕對不會是「假想敵」，而是「真敵人」，目標只有一個，就是殲滅侯友宜，收復新北市，尤其蔡英文、蘇貞昌都在新北市敗過，「沒有哪個城市比新北市，他們更想拿回！」

陳學聖還說，侯友宜擔任市長後，隔離黨政，以「市民為主，市政優先」為路線，應有其考慮，提醒侯友宜，民進黨是否會「善意」回應，真的要認真思考，依我之見，蔡英文、蘇貞昌同遊九份，沒有侯友宜，「根本就是2022提前開打了，不信後面看看」。

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪九份。（圖／總統府記者聯誼會提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪九份拚觀光。（圖／總統府記者聯誼會提供）

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