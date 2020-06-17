男友向母討錢遭拒…他報復怒揭「表親不倫戀」　再嗆「斷妳小兒子手腳」

▲林姓男子趁男友家中四下無人時，趁機登入男友弟電腦，竊取她與表妹的戀愛證據。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓男子因不滿甘姓男友跟媽媽索錢遭拒，竟趁某日男友家中空無一人時，偷登入男友弟臉書，竊取他與徐姓表妹的交往證據，寄給徐女親友、鄰居，揭發2人近親戀，隨後他更恫嚇男友媽，「若不給錢，就要把甘弟斷手斷腳等話」，嚇得甘母趕緊匯款1萬元給甘男。法院審結，依2罪名分別判林男有期徒刑6月及8月。

甘男與林男為同性伴侶，2017年間林男因不滿甘母不給男友錢，竟趁一次四下無人之際，偷偷登入甘弟電腦，將甘弟與16歲親表妹的戀愛對話及情侶合照翻拍儲存，並在照片上方加註「未成年表親畸戀」、「18禁」、「未滿16歲少年親密交往」等字，後製完列印出來寄送給表妹的家人及10多戶鄰居，意圖貶損2人名譽。

隔月林男仍不善罷甘休，甚至還直接在男友家直接恫嚇男友媽，「若不將錢給甘男，就要將甘弟斷手斷腳」，逼得甘母只好前去提款機轉帳1萬元給甘男。

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新北地院審理時，林男否認有任何恐嚇取財犯行，表示一切全是氣話，更聲稱男友與甘弟有在台北合租一間辦公室，他索討的1萬元是雙方合租辦公室的租金。

甘男則出庭證稱，案發當天他與媽媽有爭執，林男當下想出面幫忙協調，稱了甘母一聲「姊姊」，怎料甘母出言表示噁心，叫他不要這樣叫，男友因此被激怒，所以才會講出要斷手斷腳等激烈言語。

法官勘驗相關證據後認為，林男偷登他人電腦竊取照片、意圖散布於公眾之間行為已明顯違法，此部分依無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另恐嚇甘母的部分則判有期徒刑8月，並扣案他1萬元犯罪所得。全案仍可上訴。

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