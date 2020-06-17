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「膠帶木乃伊」女師夜夜來索命　警上門他如釋重負：終於等到你們了

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警方調閱監視器，發現游男等人犯案後曾一起進入超商。 （翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

基隆黃姓女老師慘遇強盜殺害案，警方希望找出真凶，但案情卻陷入膠著，為了緝凶，警方繼續調查黃女的交友狀況，發現她生活單純，還頗富正義感，也很有愛心，除擔任教職，也是基隆地檢署的觀護志工，警方查訪她輔導過的80多名受刑人，仍找不出嫌疑犯。

 

就在一籌莫展之際，警方意外發現黃女的2張提款卡被人偷走，案發當晚就被盜領了4萬元。時任深澳坑派出所所長的葉錦志說，新北市瑞芳四腳亭附近的郵局ATM監視器，拍到一名戴口罩、五官深邃的年輕人，拿著黃女的提款卡盜領，後面還站著一個身穿T恤的口罩男。

游男等人將黃姓女老師綁住，逼問她提款卡密碼。

掌握關鍵影像後，警方調閱附近超商監視器，發現盜領嫌犯與另外2名男子，事後曾一起進入超商，警方因此認為，這3個人可能就是殺害黃姓女老師的歹徒，最後循線找到案發當晚3人搭計程車前往、離開案發社區的畫面。

游男（圖）殺了黃女之後，持黃的提款卡至郵局ATM盜領4萬元。（翻攝畫面）

警方逐一查訪，有住戶指認，其中一名盜領嫌犯是曾住同社區的21歲男子游屹辰。葉錦志說：「我們請管委會提供資料，再根據游的通聯紀錄，陸續查出其他2名共犯的身分，其中蘇志效有毒品前科，鄭文輝則有竊盜前科。」

確認嫌犯之後，警方展開監控，並利用游、蘇與友人相約吃薑母鴨的機會，順利逮到2人，巧合的是，當天正好是黃女的生日，至於另一名共犯鄭文輝也在1個月後落網。葉錦志透露，警方破門抓人時，鄭男當場下跪，並如釋重負地說：「終於等到你們了，我每天都很難熬，黃老師每天都出現在我的夢中！」鄭說自己天天買醉，住處也是滿地酒瓶。


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