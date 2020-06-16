天道盟「鐵霸」左右手曝光！急診室扯女頭髮往前走…3警攔不住

突發中心／綜合報導

新北新店中興路上某燒烤店16日凌晨爆發口角，一對男女大打出手後到耕莘醫院就醫，沒想到雙方竟又找親友助陣。其中，天道盟盟主「鐵霸」左右手「洪瑞宏」現身現場，因被打的女方是他的妻子和小姨，雙方又在醫院急診室爆發二次衝突。

高姓男子和陳姓女子酒後吵架，雙方出手攻擊，分別前往耕莘醫院就醫包紮時再次相遇，冤家路窄的雙方再次互嗆，並各自找人助陣。其中，陳女直接打給洪瑞宏求救。

▲▼洪瑞宏得知妻子和小姨被打，帶著小弟到醫院助陣。（圖／東森新聞）



據《東森新聞》報導，洪瑞宏得知妻子和小姨被打，立刻帶著多名小弟到醫院急診室找人。當洪瑞宏抵達醫院後，陳姓女子立刻訴苦，「真的沒事，他（高男）丟玻璃我擋住，他把我打到流血」。

洪瑞宏進入醫院後再次爆發衝突，直接拉扯一名女子的頭髮，至少3名員警擋在中間架住，都無法將洪瑞宏拉住。洪瑞宏要前往派出所、上車時，小弟們甚至對員警嗆聲，「不要碰我大哥，你沒資格跟我大哥一起坐啦！」

據悉，洪瑞宏是天道盟太陽會大哥，是盟主鐵霸的左右手，主要在台北市中山區、大安區一帶活動，經營酒店、放款且為人低調，從未因刑案被警方逮捕，這次難得露面。

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼洪瑞宏被員警拉出醫院。（圖／東森新聞）

