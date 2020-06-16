下一步選雙北市長？　陳時中首度坦承「人氣下滑了」

▲陳時中出席「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文16日下午將至新北市瑞芳區參觀九份老街，並由行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津全程陪同，盼藉此宣導防疫新生活帶動地方觀光，不過卻未見衛福部長陳時中同行，也被外界質疑是「被丟包」。對此，陳時中16日午間受訪時表示，每個人都有自己的職責所在，也坦言自己現在的人氣有比較下降，「既然都人氣下滑了，怎麼還會想到選舉」。

蔡英文16日下午1時55分將赴新北市瑞芳參觀九份老街，隨後下午3時30分再赴九份青雲殿參拜祈福，並由蘇貞昌、沈榮津全程陪同，盼藉此宣導防疫新生活帶動地方觀光。

民進黨立委何志偉、江永昌、張宏陸、郭國文、羅美玲、鍾佳濱、蘇巧慧16日上午於立法院舉辦「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會，並邀請陳時中等政府部門代表、專家學者與多國駐台外交人員出席。

陳時中會後受訪時表示，每個人都有每個人需要做的事情，今天早上他也赴新北市土城訪視紡織產業綜合研究所，中午再到立法院參加座談會，緊接著下午又要回到中央流行疫情指揮中心開會，強調每個人都有自己的職責所在，「我覺得都應該做好」。

不過，陳時中也坦言自己現在的人氣的確有比較下降，這是一個自然的情況，這些東西都起起落落，每個時代狀況不同，確實現在人氣比較低。至於未來是否有意參選台北市長或新北市長，他則笑說「既然都人氣下滑了，怎麼還會想這個」，呼籲大家放輕鬆。

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