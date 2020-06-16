最強滅蚊！日本推特瘋傳「殺蚊大法」影片　推主親證：有困擾者要試試

▲睡覺時蚊子在耳邊嗡嗡作響讓人相當困擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日來臨，蚊子也漸漸變多，尤其是睡覺時聽到蚊子嗡嗡作響，根本沒辦法好好休息。一名日本網友也深受蚊子的困擾，在尋找解決方法時，無意間打開了一段影片，沒想到竟然幫助他成功消滅蚊子，就連網友也大讚「這真的超有效耶！」

日本網友「@Akikun1124」在推特上發文，很討厭蚊子在耳邊嗡嗡作響，於是在網路上尋找消滅蚊子的方法，意外發現一段名為「蚊が寄ってくる 周波数 「 蚊 誘引 」/The frequency at which mosquitoes come」的YouTube影片，沒想到播放出的聲音，能夠吸引蚊子靠近，還會乖乖的待在床單上，如此一來，就可以輕鬆的消滅掉，貼文中還附上蚊子的遺照，「希望有同樣困擾的人可以試試此方法」。

貼文一出後，受到許多網友的迴響，紛紛大讚此方法真的很有效，「這段影片搭配蚊香就可以戰勝蚊子」、「製作這個的人是天才嗎？」、「我聽著這段聲音會不由自主地靠近螢幕，我是蚊子嗎？」

這篇貼文也讓2019年就已上傳的「引誘蚊子」影片爆紅，觀看次數直線上升，原創者ARA Hangar對此也感到很驚訝，同時也很開心，能夠解決大家的困擾。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。