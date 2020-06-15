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杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

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▲▼杜紫宸。（圖／翻攝杜紫宸臉書）

▲杜紫宸。（圖／翻攝杜紫宸臉書）

記者黃巈禾／台北報導

名嘴在政論節目評論各種時事，讓民眾進而認識。中華大學講座教授杜紫宸14日在臉書以自身經歷分享「名嘴的特權待遇」，一次去診所看病，不僅醫師認出他，還幫他安排檢查，都不用錢，總共才花200元的掛號費，他更在文末點名周玉蔻、黃創夏等10位名嘴。

杜紫宸14日表示，終於知道電視名嘴有些什麽「特權待遇」，近日因左臂疼痛到住家附近診所看診，一進診間，醫師就說「杜老師，我以前在萬芳醫院替你看過診」，他心想「我的老天鵝，上次去萬芳看診，少說也有15 年前了吧？」且那時也不是老師，這位醫師為什麽叫我「杜老師」？一定是政論節目看太多。

杜紫宸更透露，那天醫師安排心電圖、遠紅外線照射，開了3天藥，還介紹一家居家睡眠偵測的檢驗中心，蓋上了醫師的章，告訴他一切都是免費，「猜猜我一共付了多少錢？二百元掛號費。」

文末，杜紫宸也點名陳東豪、黃創夏、周玉蔻、黃光芹、高嘉瑜、黃士修、陳凝觀、周玉琴、姚立明、安幼琪，事後刪除標記。不過這篇文也吸引黃創夏、陳東豪及周玉蔻的留言。周玉蔻只回了一個笑出淚來的表情符號，陳東豪表示「杜老爺，你住哪附近？以前我們算鄰居。」

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