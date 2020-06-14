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蔡壁如批陳時中：不敢為政策辯護　打擊公務員信心

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▲▼ 蔡壁如批陳時中不敢為政策辯護。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如批陳時中不敢為政策辯護。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者楊亞璇／台北報導

健保署日前公布自付差額醫材健保給付上限費用，引爆醫界反彈，事後衛福部長陳時中說「沒有一定非要不可」。對此，民眾黨立委蔡壁如14日在臉書表示，陳時中身為一名政務官，竟不敢為自己的政策辯護，公務員再認真努力，遇上不負責任的政務官也只會徹底打擊公務員信心，讓公務員感到挫敗。

蔡壁如表示，近日針對健保自付差額醫材設上限，爆出醫師退群，蔡總統跳腳急溝通，執政黨的階段性共識讓人大開眼界，不免讓人有「#疫情挺醫界，#疫後砍醫界」的感受，當有質疑出現時，竟指稱「背後有黑手操弄」？

「健保自付差額醫材改革，到底是不是立意良好？到底有沒有維護到一般民眾醫療的權益？」蔡壁如指出，此計劃是健保署從107年開始積極研議的政策，一直到今年6月8號公告新增八大類自付差額收費上限，卻因為政策影響標的說明不清，引起醫界和民眾的強烈反彈，原訂8月上路的政策，才公告5天就被宣布暫緩實施。

蔡壁如認為，任何的改革都要有公益性、正當性，且政策的實施都需要透過民意、專業、價值來對民眾説明，結果現在連原先要將健保自付差額醫材設上限的公益性，正當性都還沒說明清楚，陳時中部長就因為輿論風向，改口說健保自付差額醫材上限「沒有非做不可」。

蔡壁如批評，「如果真的沒有非做不可，當初又為什麼要提出來？陳時中身為一名政務官，竟不敢為自己的政策辯護！健保署公務員這兩年的努力、積極奔走協調，全然化為烏有，公務員再認真努力，遇上不負責任的政務官也只會徹底打擊公務員信心，讓公務員感到挫敗！」

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