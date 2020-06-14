唐湘龍被認定總統大選前講民調　中選會開罰50萬

▲唐湘龍。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

電台主持人唐湘龍被檢舉在總統大選投票前公開談論民調，涉嫌違法。對此，中選會認定唐湘龍違反總統選罷法，開罰新台幣50萬元。

總統大選1月11日投票，根據總統副總統選舉罷免法第52條第 2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法第96條第 4 項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

此外，根據公職選罷法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違者，依同法110條第5項，處新台幣 50 萬元以上500萬元以下罰鍰。

中選會指出，唐湘龍於1月6日在其主持的「飛碟早餐—觀點唐湘龍時間」中談話題及「這是一個很特別的感覺，就是如果你每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍…」等語，有民眾於1月6日向中選會檢舉涉嫌違反規定。

中選會5月15日召開委員會議，就此案進行討論，並於6月12日公布委員會會議紀錄，內文提到，經中選會函請北市選委會先行查證後報會，北市選委會認定此段談話內容僅是個人意見表述，並無引用民意調查資料，不構成違反總統選罷法第52條第2項，關於投票日前10日起至投票時間截止前，評論或引述民調之規定，建議不予裁罰。

不過，中選會認為，唐湘龍談話內容提及及「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍」等語，當中提及「民調」及二位候選人之得票差距，除明顯已具民調之外觀，並已明確表達該差距係二方民調差距所產生之結果，二者已作實質之連結，且唐湘龍非候選人或政黨代表人，顯已非自行預估或單純對選情的判斷及評估，與「影響選情，擾亂視聽，妨礙選舉」之民調資料要件相符，違法情節似堪稱明確。

最後，中選會決議，唐湘龍違規事證明確，違反總統選罷法第 52條第2項、第96條第4項規定、公職選罷法第53條第2項及第110條第5項規定，應處新台幣50萬元罰鍰，中選會會開具違反總統選罷法案件處分書，並依行政程序法規定之程序通知限期繳納。

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