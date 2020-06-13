比特犬咬死主人「屍橫水溝」　加拿大居民籲立法禁止飼養

▲加拿大哈利法斯（Halifax）居民希望能立法禁養比特犬。（圖／取自Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大發生一起比特犬（pit bulls）攻擊主人致死的事件，讓當地居民向議會表態，希望立法禁止飼養具有攻擊性的特定品種犬。當地議員則表示，目前會廣納民眾意見，並讓各方展開討論，並不堅持必須立法。

住在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法斯（Halifax）的38歲婦女米爾納（Megan Milner）9日遭自家飼養的比特犬咬死，屍體橫倒在路旁水溝內。當時民眾報警後，警方要求附近居民先待在家中，避免再遭到攻擊，結果這隻比特犬被一名貨車司機故意撞死。

當地議員斯特拉奇（Steve Streatch）表示，這件事發生後有許多民眾向他反應，希望能夠立法禁止飼養具攻擊性的品種犬，「我的電話這幾天不停地響，人們想要答案，他們非常害怕，有些人說，萬一下次是他們的孩子被攻擊怎麼辦？」斯特拉奇說，議會現在並無明確立場，需要的是各方專家進行討論。

當地居民莫舍（Brian Mosher）表示，若是一隻動物攻擊了人，那麼這隻動物就具危險性，就應該被殺掉，但他也強調，必須有更多資訊，才能有足夠證據支持禁止飼養。也有訓犬師反對禁止飼養特定品種，「如果你能好好訓練，牠們會是非常棒的狗。」

國內農委會2015年起已將6品種犬隻列為危險性犬隻，分別是比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬。現行規定要求危險性犬隻出入公共場所要有成人陪伴、應繫上牽繩並戴上口罩。

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