弟弟前被刺3刀！淡水國小女醫院內狂哭…父聽過程吐心聲

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市淡水區16歲劉姓男高中生持刀，隨機砍傷10歲魏姓國小女童，引起軒然大波。對此，女童的爸爸表示，女兒被刺傷時，兒子也在一旁目睹全程，聽對方轉述後非常心疼，「當父母的覺得教育失敗」。

警方指出，劉男11日上午7時30分越過高中校區，手持30公分的料理刀前往國小部，看到正在排隊量體溫的魏姓女童，竟直接朝背部猛砍3刀，並持刀自殘，被一旁的老師及義工壓制阻止才化解危機。

▼劉姓男高中生持刀攻擊正在等待量體溫的魏姓女童。（圖／記者陳雕文翻攝）



▼女童爸爸前往醫院。（圖／記者黃彥傑翻攝）



女童爸爸魏父表示，女兒在醫院內轉述過程，原來她排隊時被劉男壓在地上毆打，最後才被拿刀刺傷，且就讀國小一年級的弟弟在一旁目睹全程；另外，女兒的傷口皆已縫合，但仍要觀察是否傷及內臟。

劉男經治療後轉到派出所偵訊，表示當下腦袋一片空白，知道自己在做甚麼，卻不清楚為何要攻擊女童。據悉，劉男的刀是從家中拿出，早上被家人載去學校時並無異狀。

目前，劉男偵訊後被依傷害、少年事件處理法移送士林地院少年庭，而士林地院少年庭訊後裁定收容劉男。

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▼女童在醫院內因傷痛瘋狂哭喊。（圖／家長提供）



▼劉男被士林地院少年庭裁定收押。（圖／記者黃彥傑攝）