韓國瑜告別高雄！提周武王+亂臣：不敢自比…談「1年5月做牛做馬」要討公道

記者洪靖宜、吳奕靖、黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090的罷免同意票，確定遭到罷免！11日是韓國瑜在高雄市政府上班的最後一天，10日他在臉書上號召支持者穿著白衣、全程戴口罩到鳳山行政中心，以感謝代替仇恨守望高雄。

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

韓國瑜11日下午在鳳山行政中心大草皮外與支持者告別，從持白玫瑰及《奇異恩典》的歌聲中緬懷高市議長許崑源環節，就面色凝重，忍不住落下男兒淚，接著市府團隊在《放心去飛》的樂聲中，3名副市長逐一致詞，現場韓粉「加油」聲不斷！

他先向現場韓粉道謝，也感念許崑源議長，「辛苦大家久等了，有人前一晚就到場，只為了跟我們說一聲感謝，團隊即將卸下職務離開這裡，謝謝大家讓我們有機會，古時周武王有亂臣十人、同心同德，能敵紂王的億兆夷人，我不敢自比周武王，但我敢說我們市府的團隊首長都是經世濟民的才華，而且我們同心同德，都抱持著奉獻社會的真心誠意，有所不為的道德自律。」

韓國瑜感性說道，「大家共聚在此、臨別在即，最後一次以高雄市長的身分謝謝執政團隊，讓我感到驕傲不捨的兄弟姊妹，市府團隊的成員放下他們舒適的生活來到高雄，離家背景放棄高雄來高雄。都不是為了做官，是為了做事情而來，怎麼謝都謝不夠，1年5個月來，市府團隊可說是做牛做馬，承受巨大的壓力，一年多來做的每件事情，都比從前更好，但雜誌民調永遠吊車尾，都是因為我個人的關係，要討公道，最辛苦最被唱衰卻是模範公僕」。

相關人士分析，韓國瑜這場告別演說，提到周武王、提到亂臣，有其用意，根據《維基百科》，周武王滅掉暴政的商朝，建立周朝，韓國瑜在影射他為國民黨打下高雄；「亂臣」則不能用白話文去直接翻譯，在文言文中的「亂臣」有時候指的是意思剛好相反的「功臣」，《尚書．泰誓》：「予（周武王）有亂臣十人，同心同德。」後人以「十亂」指十名輔佐周武王治國、平亂的大臣，韓國瑜口說的功臣，指的是李四川、葉匡時等市府團隊。史上記載，周武王即位後3年就去世，韓國瑜也等於影射他當市長一年半，就被罷免下台。

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