見小三溺水先逃！好心人撿骨埋葬7天後...負心漢在家中暴斃

▲劉川裕在《震震有詞》中分享旅遊時聽來的靈異事件。（圖／翻攝youtube）



實習記者崔子柔／綜合報導

知名探險作家劉川裕在《震震有詞》節目中分享，他每到一個地方旅遊，就會探聽當地有沒有特殊的禁忌或傳說，有次到了坪林，一位長者告訴他一個小三死後復仇成功的故事。

劉川裕表示，已婚的小開在多年前的夏季和地下情人去坪林溪谷釣魚，突然之間溪水暴漲，眼前的女友就要被溪水沖走，但他發現情勢難以挽救，如果再待下去，怕是自己偷情也會穿幫，就自已先逃離現場，而他的女友當時死在下游地區。

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▲當地人警告別去溪谷禁地。（圖／翻攝youtube）

有個當地人在事發一年多後到同地電魚，因為打算在溪谷過夜，就隨地撿了個半圓形的白色容器用來醃魚。到了半夜，突然感覺到一個女子在他耳邊用台語說：「好鹹」，原來他撿到的容器就是當年那個地下情人的頭蓋骨。

劉川裕說，當地人答應女子幫她撿回骸骨並埋葬，「很奇怪的是，當他葬下去後的第7天，那個小開竟然在他家裡莫名其妙暴斃了」，於是當地就開始有這個傳說，這名女子在入土為安後，回去向當年拋下她的負心漢報仇。

▼當地傳說女子在被安葬後成功復仇。（圖／翻攝youtube）

