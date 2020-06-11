你想「找喳嗎」？！優質宜蘭茶上市　林姿妙歡迎大家來找茶

▲優質宜蘭茶上市，宜蘭縣長林姿妙歡迎大家來找茶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣具備特殊地理環境與氣候，多年來營造及建立「宜蘭茶」品牌形象，並著重「溯源」、「安心」、「健康」、「優質」等特色，持續獲得消費市場的肯定與認同，宜蘭縣長林姿妙縣向全國鄉親大力推薦「宜蘭有好茶，歡迎大家來找茶」。

宜縣府表示，冬山鄉農會辦理「全縣宜蘭有機茶品質評鑑」、「冬山素馨紅茶分級評鑑」，及宜蘭縣茶葉發展協會辦理「全縣宜蘭茶春季優良茶品質評鑑」等評鑑，經農委會茶業改良場品茶師專業評別，各分級結果已陸續公布，各評鑑活動參賽茶品，品質優良，並均配合政府農產品溯源政策，全面施行產銷履歷驗證；產銷履歷農產品最核心精神就是資訊公開可追溯，消費者可至「產銷履歷農產品資訊網」輸入產銷履歷農產品追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產銷履歷茶品的生產者、驗證機構、產地、生產紀錄及包裝日期等資訊。

宜縣府指出，目前國際趨勢是將農產品的管理朝向食品安全來管理，生產者加入產銷履歷，除了要加強生產流程、安全用藥管理，同時還要把生產過程交由第三方驗證把關。第三方驗證稽核範圍除了生產場域、用藥安全以外，環境永續及包裝場所衛生都嚴格把關，比起傳統農業生產過程，產銷履歷農產品經營業者要負起更多責任，才能通過驗證取得標章使用資格。隨著後疫情時代來臨，加入產銷履歷就是讓自己的生產作業再升級，強調高CP值且健康安全的好茶，更能讓消費者買得開心，喝得更安心。

宜蘭茶銷售方式及管道：消費者可透由各茶區輔導農會洽詢各鄉鎮優質茶戶之購茶資訊：

冬山鄉農會推廣部03-9594025

三星地區農會推廣部03-9893170轉41

礁溪鄉農會推廣部03-9882033轉110

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