快訊／PS4手把悠遊卡「提前至2021年7月交貨」　3天狂賣48萬張

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司日前開放第二波PS4搖桿造型悠遊卡預購，號稱「限時不限量」，結果開賣吸引了眾多電玩迷瘋搶，造成各大網頁當機，且最晚要等到2022年8月才能領貨，引起不少民眾抱怨。對此，悠遊卡公司表示，將在2021年7月前讓所有消費者陸續取貨。





▲PS DS4造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK®4無線控制器為造型所設計的「DS4造型悠遊卡」完成預購，悠遊卡公司統計，3天共成功預購超過48萬張，在與生產廠商協調後，將在2021年7月前讓所有消費者陸續取貨。

悠遊卡公司董事長陳亭如特別表達，衷心感謝卡友的熱烈支持，DS4造型悠遊卡已創下史上單一零售款式的銷售紀錄，且在通路夥伴的合作下，直至最後1分鐘，預購通路都全力保持流暢。

陳亭如宣布，自2020年第四季之後，各梯次預購訂單皆將提前出貨（需依照各通路取貨規範），盡全力在一年內，也就是2021年7月，將48萬餘張都完成出貨，大幅縮短等待時間。

悠遊卡公司指出，因預購梯次繁多，後續將與各通路協調，盡快於兩週內與各通路在官網上統一公布各梯次更新後的取貨時間。

此外，悠遊卡公司也與各通路達成共識，將依循消費者保護法規定，若已預購的消費者有退貨的需求，將依法辦理退款事宜，請消費者放心。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】