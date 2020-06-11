新店公墓舊址挖出「西漢銅鐘」他驚喊：價值10億　內行揭真相籲千萬別碰

▲從新店公墓舊址挖出的壺型器皿。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖、文／CTWANT

古董品或歷史文物價值連城，因無意間挖出寶藏一夜致富的案例也時有耳聞。1名網友近日在新店第一公墓舊址進行挖土作業時，意外掘出1個青銅色大壺，上頭的雕刻精細，看似年代久遠，讓他忍不住好奇「這是什麼東西？」貼文曝光後，有人認為是西漢的青銅鐘，價值近10億元；也有內行人直言，那只是近代仿製品，不僅不值錢，最好是別碰。

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原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發問，指他本身從事挖土行業，最近到新店第一公墓舊址施作工程，意外從土裡挖出青銅色的舊壺，「有沒有廢友知道這是什麼東西？」根據照片，壺子的外觀略顯斑駁，但上頭的雕刻花紋仍清晰可見，形狀則呈現上寬下窄，乍看之下確實有些歷史。

▲原PO在臉書發文徵求意見。（圖／翻攝自爆廢公社）

畫面掀起熱議，有網友猜測「這是西漢的青銅鐘。現代叫壺，但漢代叫鍾，此鐘體型碩大，型制飽滿，清晰紋路，並有向日葵狀花紋位於瓶中央處」；不僅如此，西漢的青銅鐘大多是宮廷所使用，故收藏價值極高，類似器皿還曾拍出1310萬歐元（約新台幣4億多元）的天價，「加上近年來青銅器價格一路攀升，粗估這件目前市價約3000萬歐元（約新台幣9.9億元）」。

▲網友眾說紛紜。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，也有內行人透露「看照片，物品有一條合線，很明顯是工業藝品，土沁跟色澤以及毀損程度來看，年代並不久遠，可能是近代的陪葬工藝品」，推測應該是過去放置在墓碑旁供後人插花用的，「這並不值錢，而且依宗教習俗，這種東西反而別碰為妙，因為這東西『已經有人使用』，別亂拿往生者的東西比較好」。

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