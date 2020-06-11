無恥人夫西門町KTV「撿屍」女網友！　揪友PlayOne後全否認：這麼短不可能

▲女網友KTV夜唱酒醉，遭「撿屍」性侵。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

台北市2017年一起性侵案件，已婚陳姓男子與友人到西門町知名KTV夜唱，趁著女網友酒醉意識不清的情形下，趁機「撿屍」，甚至還邀請其他男性友人輪流性侵。對此，台北地院審結，依照強制性交罪，判處陳男4年有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書內容顯示，2017年2月24日晚間10時許，陳姓男子與友人到西門町知名KTV夜唱，到隔日凌晨3時50分許，部分友人已陸續先行離去，其中一名朱姓男友人暫時離開包廂至走廊與女友講電話。

此時，包廂內僅剩陳男和女網友，女網友因為酒醉而感到頭暈、噁心欲嘔吐，陳男趁機攙扶她到廁所內，強迫她進行口交，並脫下對方的黑白格紋窄裙、安全褲及內褲，將她強壓在馬桶上，從後方強制性侵得逞。

朱男返回包廂發現空無一人，察覺有異，欲進入廁所察看，陳男卻一邊穿上自己的褲子，一邊用身體阻擋他進入。朱男表示，他打開廁所門後，女網友立刻向他哭訴，陳男也坦承自己性侵她，還問他「要不要？」

陳男辯稱，朱男在走廊講電話講不到2分鐘就回包廂，當時女網友跟我說她不舒服，要我扶她去廁所吐，約在廁所裡吐了2 、3分鐘吐不出來，且廁所的門並沒有上鎖，朱男回包廂後他就扶女網友離開廁所，在這麼短的時間內不可能性侵。

法官審酌，陳男與女網友僅為普通朋友關係，本應互相尊重，竟為滿足己身欲望，以前開強制手法迫使女網友就範，非但違反社會善良風俗，且戕害女網友身心健康，危害其性自主權，惡性重大；考量女網友無和解意願，判處陳男4年徒刑。

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