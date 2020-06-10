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萬華公寓暗夜惡火疏散20人　1男無呼吸心跳搶救仍不治

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記者邱中岳／台北報導

北市萬華區10日凌晨驚傳火警，位於康定路的一處公寓冒出火煙，警消獲報後前往，發現現場3、4樓均為出租套房緊急疏散住客，但3樓一處套房內的緬甸籍男子被救出後已經沒有呼吸心跳，送往醫院搶救後仍宣告不治。

警方調查，萬華康定路一處公寓，在10日凌晨1時許發生火警，警消到場後緊急疏散10男以及10女，最後在3樓的一處套房內找到逃生不及的65歲陳姓男子，送醫搶救1個小時後後仍宣告不治。

▲▼陳姓緬甸籍男子，被搶救出來時已經沒有呼吸心跳，最後送醫仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市康定路一處公寓發生火警，警消到場疏散公寓內的租客並緊急灑水灌救。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該名65歲的陳男為緬甸籍，與另名台灣籍友人同住在該棟公寓，但凌晨發生大火，只有台灣籍友人逃出來，陳男最後則倒臥套房內逃生不及。

該名友人向警方供稱，陳男來台多年，但近日身體欠佳也都沒有工作，只能靠申請補助看醫生，所以就讓陳男佔住在自己的租屋處，只是沒想到卻發生憾事。

▲▼陳姓緬甸籍男子，被搶救出來時已經沒有呼吸心跳，最後送醫仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓緬甸籍男子，被搶救出來時已經沒有呼吸心跳，最後送醫仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消表示，該公寓3、4樓都是出租套房，每層隔3間房間，套房內的家具幾乎被燒得全毀，燃燒面積約80平方公尺，且現場都沒有裝設警報器，可能因此才造成陳姓男子來不及逃跑，最後命喪火窟。

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