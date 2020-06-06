快訊／彰化員林鐵皮工廠大火火煙竄天空　警消搶救火勢控制

彰化縣芬園鄉進安路121巷一處木屑加工廠今（6日）上午11時34分傳出大火，彰化縣消防局獲報後立即派遣各式消防車22輛、警消46人到場灌救。初步了解，現場為鐵皮工廠，主要製作香菇木屑太空包，廠房內堆放眾多易燃物，因此火勢一發不可收拾，粗估燃燒面積1730平方公尺，所幸無人受傷，火勢也於12時30分獲得控制，目前警消正在處理殘火中，確切起火原因仍待釐清。