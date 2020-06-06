快訊／彰化員林鐵皮工廠大火火煙竄天空　警消搶救火勢控制

記者李忠憲／彰化報導
彰化縣消防局6日下午4點48分獲報，員林市員草路一處工廠發生火警，現場已有明顯火煙，濃煙籠罩天空。消防局立刻出動西區、花壇、員林、田中、芬園消防分隊，及各式消防車22輛、救護車1輛，消防人員47人與第二大隊前往現場。
▲員林鐵皮工廠火警，警消搶救中。（圖／記者李忠憲翻攝）
消防隊到場後，發現現場為1樓鐵皮工廠燃燒，燃燒樓地板面積約200平方公尺，現場無人員受傷，經立刻佈水線搶救，火勢在5點39分控制。據了解，現場為咖啡倉庫，存放咖啡器具。17時39分火勢控制。
記者李忠憲／彰化報導
彰化縣消防局6日下午4點48分獲報，員林市員草路一處工廠發生火警，現場已有明顯火煙，濃煙籠罩天空。消防局立刻出動西區、花壇、員林、田中、芬園消防分隊，及各式消防車22輛、救護車1輛，消防人員47人與第二大隊前往現場。
▲員林鐵皮工廠火警，警消搶救中。（圖／記者李忠憲翻攝）
消防隊到場後，發現現場為1樓鐵皮工廠燃燒，燃燒樓地板面積約200平方公尺，現場無人員受傷，經立刻佈水線搶救，火勢在5點39分控制。據了解，現場為咖啡倉庫，存放咖啡器具。17時39分火勢控制。
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