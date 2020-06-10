陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

圖、文／鏡週刊

6日晚間，高雄市長韓國瑜罷免案以高達93萬9,090張同意票通過，發起罷韓的光復高雄總部前，數千群眾群聚高喊「我高雄！我驕傲！」韓國瑜將於本週五（12日）遭解職，緊接而來的市長補選已箭在弦上，只要韓陣營未提罷免訴訟，依法將在9月12日前選出代表高雄新民意的市長。

▲在高雄市長韓國瑜被罷免後，行政院副院長陳其邁（圖）被視為民進黨參加補選的不二人選。（圖／鏡週刊提供，下同）

面對即將到來的市長補選，民進黨內布局相對單純，行政院副院長陳其邁已獲黨內共識，是最強也最適合人選，但由於韓國瑜遭解職後仍有提起罷免無效或罷免通過無效訴訟的可能，陳其邁贏回市長寶座將有3條路徑：不代理市長直接參加補選；先代理市長再參加補選；以及先由他人代理市長，韓陣營若提訴訟再由陳接棒代理。

由於罷免投票後有高層釋放應讓陳其邁直接代理市長並參加補選的路徑，但一位黨內高層並不認同，他直言：「又要忙補選，又要忙市政，你若是陳其邁，你會接嗎？」民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟也認為，政院12日派任的代理市長任務是把補選辦好，屬於短期過渡性質，陳其邁不太可能被賦予此一角色。

據了解，陳其邁主觀意願是希望能參與補選，但截至8日行政院內部仍未針對此事與陳討論，代理市長人選有待行政院長蘇貞昌與蔡總統討論後拍版。

由於9日下午韓國瑜主動在臉書表態：「針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」陳其邁先代理的可能性已降低不少。

與陳其邁親近的黨內人士說，不可能一開始就派陳其邁代理市長，若市政出了任何狀況，對陳反而扣分。菊系高雄市議員高閔琳也不建議陳直接代理，認為代理市長要辦理補選，若陳代理會和韓國瑜市府辦罷免選務一樣被質疑公正性，可由具有高雄治理經驗的人才代理。

行政院副院長陳其邁被認為是民進黨高雄市長補選的不二人選，他2018挑戰高雄市長敗選後雖在中央任官，但近1年多每逢週末幾乎都會返回高雄，甚至去年韓國瑜參選總統後，陳頻返鄉動作還被網友封為「真高雄市長」。

今年防疫期間，具有公衛背景的陳其邁肩負協調重責，帶領國家隊成功抗疫；5月下旬高雄市區多處因暴雨淹水，陳也立刻到高雄視察滯洪池工程；另外，陳其邁上個月也與同黨立委邱議瑩一同上購物頻道促銷高雄玉荷包荔枝，吸引不少目光。就連罷韓通過後的第一個上班日，陳也在高雄出席國家海洋日慶祝典禮，超前部署意味濃厚。

民進黨立委劉世芳認為，韓國瑜被罷免的主因之一是落跑去選總統，因此民進黨8位現任高雄立委都不可能參加補選，否則就犯了與韓一樣的錯，黨內共識最高的人選當然是陳其邁，就連時代力量黨主席徐永明都曾公開表態願支持。

高雄市長補選將是總統蔡英文回任民進黨主席後的第一場選戰，民進黨志在必得，10日黨中央將舉行中執會，可能針對高雄市長補選事宜成立補選對策小組。黨內研判這次補選黨內競爭人選單純，應可直接徵召陳其邁參選，但也不排除有其他人選表態有意參選，而進入協調的可能性。

本刊調查，5月下旬行政院長蘇貞昌宴請民進黨立委的餐會上，不但陳其邁上台致辭時已被拱說「畢業感言」，甚至有閣員在席間向同桌立委透露，該部會早已準備各種振興高雄產業政策，就待罷韓成功，全力挺陳重返高雄。



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