　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

6日晚間，高雄市長韓國瑜罷免案以高達93萬9,090張同意票通過，發起罷韓的光復高雄總部前，數千群眾群聚高喊「我高雄！我驕傲！」韓國瑜將於本週五（12日）遭解職，緊接而來的市長補選已箭在弦上，只要韓陣營未提罷免訴訟，依法將在9月12日前選出代表高雄新民意的市長。

在高雄市長韓國瑜被罷免後，行政院副院長陳其邁（圖）被視為民進黨參加補選的不二人選。（資料照片）

▲在高雄市長韓國瑜被罷免後，行政院副院長陳其邁（圖）被視為民進黨參加補選的不二人選。（圖／鏡週刊提供，下同）

面對即將到來的市長補選，民進黨內布局相對單純，行政院副院長陳其邁已獲黨內共識，是最強也最適合人選，但由於韓國瑜遭解職後仍有提起罷免無效或罷免通過無效訴訟的可能，陳其邁贏回市長寶座將有3條路徑：不代理市長直接參加補選；先代理市長再參加補選；以及先由他人代理市長，韓陣營若提訴訟再由陳接棒代理。

韓國瑜罷免案獲得近94萬同意票，比韓2018年當選市長的89萬餘票還高，韓將於12日遭解職。

由於罷免投票後有高層釋放應讓陳其邁直接代理市長並參加補選的路徑，但一位黨內高層並不認同，他直言：「又要忙補選，又要忙市政，你若是陳其邁，你會接嗎？」民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟也認為，政院12日派任的代理市長任務是把補選辦好，屬於短期過渡性質，陳其邁不太可能被賦予此一角色。

據了解，陳其邁主觀意願是希望能參與補選，但截至8日行政院內部仍未針對此事與陳討論，代理市長人選有待行政院長蘇貞昌與蔡總統討論後拍版。

由於9日下午韓國瑜主動在臉書表態：「針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」陳其邁先代理的可能性已降低不少。

與陳其邁親近的黨內人士說，不可能一開始就派陳其邁代理市長，若市政出了任何狀況，對陳反而扣分。菊系高雄市議員高閔琳也不建議陳直接代理，認為代理市長要辦理補選，若陳代理會和韓國瑜市府辦罷免選務一樣被質疑公正性，可由具有高雄治理經驗的人才代理。

 

陳其邁（左）雖在中央任官，但持續關注高雄事務，圖為5月25日陳其邁與民進黨立委邱議瑩（右2）上東森購物台促銷高雄玉荷包。

行政院副院長陳其邁被認為是民進黨高雄市長補選的不二人選，他2018挑戰高雄市長敗選後雖在中央任官，但近1年多每逢週末幾乎都會返回高雄，甚至去年韓國瑜參選總統後，陳頻返鄉動作還被網友封為「真高雄市長」。

今年防疫期間，具有公衛背景的陳其邁肩負協調重責，帶領國家隊成功抗疫；5月下旬高雄市區多處因暴雨淹水，陳也立刻到高雄視察滯洪池工程；另外，陳其邁上個月也與同黨立委邱議瑩一同上購物頻道促銷高雄玉荷包荔枝，吸引不少目光。就連罷韓通過後的第一個上班日，陳也在高雄出席國家海洋日慶祝典禮，超前部署意味濃厚。

民進黨立委劉世芳認為，韓國瑜被罷免的主因之一是落跑去選總統，因此民進黨8位現任高雄立委都不可能參加補選，否則就犯了與韓一樣的錯，黨內共識最高的人選當然是陳其邁，就連時代力量黨主席徐永明都曾公開表態願支持。

陳其邁（左）是否直接代理市長，要由行政院長蘇貞昌（右）拍板決定。

高雄市長補選將是總統蔡英文回任民進黨主席後的第一場選戰，民進黨志在必得，10日黨中央將舉行中執會，可能針對高雄市長補選事宜成立補選對策小組。黨內研判這次補選黨內競爭人選單純，應可直接徵召陳其邁參選，但也不排除有其他人選表態有意參選，而進入協調的可能性。

本刊調查，5月下旬行政院長蘇貞昌宴請民進黨立委的餐會上，不但陳其邁上台致辭時已被拱說「畢業感言」，甚至有閣員在席間向同桌立委透露，該部會早已準備各種振興高雄產業政策，就待罷韓成功，全力挺陳重返高雄。


更多鏡週刊報導
【邁向高雄4】為卡朱不提訴訟？　藍營出2招拚補選
【邁向高雄5】補選竄出大黑馬　藍版吳怡農被點名出征
【邁向高雄6】民眾黨揮軍高雄？　柯文哲已有腹案

ET快訊
小甜甜深夜街頭交纏親吻眼鏡男！帶回家過夜同居　單身6年戀愛了
快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰大哭
食藥署高官「不倫戀」女下屬！出差開房全直擊　衣衫不整還露點
40歲明道悄當爸！陽明山一家3口全家福直擊　鬼臉逗寶寶噴父愛
鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮曝「4天天氣變化」關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

韓國瑜「罷後三日」速不提訴　直接斬斷朱立倫補選路！國民黨只剩2選擇

高雄代理市長新黑馬！　最佳救火次長「深受地方藍綠愛戴」

名嘴預測韓國瑜2024「還會選總統」　劉寶傑大驚：你不要嚇我！

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

陳為廷近況曝光！將赴美唸外交法律碩士　將成耿爽和丁守中學弟

追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨　高市議會抨擊：人無信而不立

快訊／韓國瑜FB號召韓粉：6/11穿白衣「團結守望高雄」

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲　揭露2人小秘密：他有點Over

呱吉感謝祭「屁股猛夾53根竹筷」　穿黑三角褲「緊繃臀大肌」…網笑：說到做到

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

恩愛19秒！小三柴黏愛人親摟抱　正宮蒐證錄影「激情畫面」笑翻

最後一次市政會議「沒簽名」進場　韓國瑜拍畢業照：日子還是要過

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

韓國瑜「罷後三日」速不提訴　直接斬斷朱立倫補選路！國民黨只剩2選擇

高雄代理市長新黑馬！　最佳救火次長「深受地方藍綠愛戴」

名嘴預測韓國瑜2024「還會選總統」　劉寶傑大驚：你不要嚇我！

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

陳為廷近況曝光！將赴美唸外交法律碩士　將成耿爽和丁守中學弟

追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨　高市議會抨擊：人無信而不立

快訊／韓國瑜FB號召韓粉：6/11穿白衣「團結守望高雄」

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲　揭露2人小秘密：他有點Over

呱吉感謝祭「屁股猛夾53根竹筷」　穿黑三角褲「緊繃臀大肌」…網笑：說到做到

歐盟17頁報告指控中國、俄羅斯：散布疫情不實資訊　發動輿論戰洗白形象　

萬華出租套房惡火　訪友老翁逃生不及喪命

銀行界劉德華「火辣小三」照曝！愛將變愛侶　甜蜜留紙條：要乖乖吃喔

「找槍手代考」錄取警專手法曝光　校方：將開除一年級劉姓學生

大陸華南11省遭洪水淹過　263萬人受災「損失169.7億」

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

蔡閨本名蔡蠵龜「藏了滿滿洋蔥」！　爸爸取名原因曝光…網一聽落淚：想家了

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭　鄰：聽到嘶吼聲

「銀行界劉德華」照片曝！偷拍10女15G影片流出　女主角不清醒被錄

老婆懷孕做什麼都錯？　準爸爸做對4件事秒變神隊友

嫌樓上吵！他裝「震樓神器」反擊　樓梯扶手抹油...險害老婦人摔倒

政治熱門新聞

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

陳為廷近況曝光　將成耿爽和丁守中學弟

扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中回應了

最佳救火次長　高雄代理市長新黑馬

「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷」　邱顯智：這要怎樣教小孩

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

《做工》阿欽為什麼跟哥哥一起走？　柯叔元解密：他已經生無可戀了

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面