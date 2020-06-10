食藥署高官「不倫戀」女下屬！出差開房全直擊　衣衫不整還露點

圖、文／鏡週刊

肺炎疫情期間，衛福部全體上下忙著防疫，但食藥署已婚的吳姓簡任技正，卻與林姓女科員大搞婚外情。本刊密集跟拍1個月，發現2人幾乎夜夜幽會，本月初還代表食藥署到新竹參加4天3夜的研討課程，但2人卻捨棄主辦單位安排的飯店不住，私下找了另間旅館同房而眠。知情人士說，2人的不倫戀超過1年，之前還曾一起到英國出差，行徑十分離譜。

▲06/02 18:02，食藥署吳姓技正（右）與林姓女科員（左）結束公差的訓練課程後，前往苗栗龍鳯漁港散步。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊6月2日直擊，吳姓技正與林姓女科員共同出席在新竹福華飯店舉行的4天3夜「密閉容器熱殺菌技術訓練課程」。傍晚5點課程結束，吳男馬上離開會場，快步上樓到主辦單位安排的住宿房間，但只與同房的男室友匆匆聊了二句，就直奔地下停車場。

林女則是等所有人都離開會場後，才上樓回房，短暫停留後又下樓，一邊滑手機傳訊息，一邊走到停車場與吳男會合，由吳男開著休旅車載她離開。

車子一路往南，最後抵達苗栗縣竹南鎮的龍鳳漁港。二人神情愉悅地走到港邊看夕陽，還悠閒地在港邊散步，一路上有說有笑，邊走邊做伸展操，吳男還指導林女拉筋，林女也開心地跟著吳男扭腰擺臀。

期間，吳男不小心踩到異物，當他準備抬起腳看鞋底時，林女一個箭步上前，讓吳男扶著她的手臂保持平衡，隨後吳男輕拍林女的背，似乎是在回應她的貼心舉動。這對沉浸在浪漫氣氛中的男女，看起來就像是戀愛中的情侶。

事實上，本刊一個多月前就接獲爆料，指已婚多年、育有二子的食藥署吳姓簡任技正，與未婚、有男友的林姓女科員過從甚密，二人不倫時間超過一年，期間吳男還多次藉故安排林女一起前往國內外出差，而二人平日下班後，也會刻意選在辦公室附近的隱密處會合。

本刊從5月初開始，進行1個月的密集調查，直擊二人幾乎夜夜幽會，且模式固定，二人總是一前一後下班，由吳男在隱密的巷弄接林女上車，再買便當開往山區，停妥後在車上共進晚餐，一待就是1、2個小時。

5月26日傍晚5點，本刊直擊吳男下班先騎機車離開衛福部，40分鐘後，穿著白襯衫、黑色長裙的林女也走出辦公室，一路往捷運昆陽站的方向走去，看似要搭捷運的她，卻在經過捷運站後轉進巷內。而早先下班離開的吳男，這時開著休旅車出現在路邊。

吳男先載林女到南港車站附近，由林女下車買便當，之後前往汐止山區。吳男熟門熟路地在山路上行駛，最後到了一處可眺望夜景的路邊停下。過沒多久，上半身穿著白色背心的吳男從駕駛座下車，直接在車旁「小解」，上車後二人一待就是一個半小時。

8點多，林女同樣衣衫不整地從副駕駛座下車「小解」，接著換吳下車，同樣在車旁隨地便溺。之後，吳男載林女返回新北市土城，而為了避人耳目，林女還故意在住處前一個捷運站下車，轉搭一小段捷運回家，吳男則開車回北市南港住處。



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