警副所長是賊！A走同事300塊肉排　餐廳廚師一句話讓他吞不下去

圖文／鏡週刊

嘉義縣警局水上分局中莊派出所，爆發副所長涉嫌行竊醜聞。除拿走多名員警物品，更離譜的是，副所長還利用訂購喪禮花柱、同仁便當的機會中飽私囊，嘉義縣警局最近接獲檢舉，正深入調查中。

員警加碼爆料，指中莊派出所轄區內因有嘉雲、慈雲二座靈骨塔，所以每年都有清明節掃墓交管勤務，整個水上分局都會派人支援，過去，靈骨塔都會出資訂購100元的雙主菜便當，供執勤員警用餐，今年也不例外。

所長交代邱姓副所長依往例訂購300個便當，邱也回覆已請餐廳做100元的便當，但值勤員警發現，今年的便當只有單主菜，不如往年，後來剛好遇到餐廳的廚師，一聊之下才知道，邱後來要求餐廳改做80元的便當就好，一個差20元，300個便當價差6000元。

員警知道後非常不滿，懷疑邱姓副所長為了要將6000元中飽私囊，犧牲同事的權益，因此提醒所長核對帳目，邱才不敢以少報多，最後乖乖以一個80元的價錢向所長回報。

對於抓賊的警察自己變成賊，還利用各種名目Ａ錢、貪小便宜，看不下去的員警已向嘉義縣警局檢舉，希望上級單位嚴查、勿枉勿縱。



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