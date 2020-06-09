正妹花12萬整形！醒來後左眼失明….她崩潰痛哭：男友跑了工作丟了

▲黎小姐在整形手術後失明。（圖／翻攝自網易新聞）

實習記者崔子柔／綜合報導

四川成都一名年輕女子近日向媒體投訴，她花了3萬多人民幣（約12萬台幣）整形，等到清醒後卻發現左眼完全看不見，右眼也比術前視力差，她崩潰表示，失明後不但男友跑了，工作也丟了，現在60多歲罹患糖尿病的父親還得因此去工地打工。

綜合陸媒報導，事件發生在四川成都，6月7日黎姓女子向媒體投訴，她表示自己今年1月13日，花了3萬多元人民幣，到一家整形醫院進行面部脂肪填充、耳軟骨夾起隆鼻，可是結果卻讓她懊悔不已。黎小姐表示，首先醫生幫她做了隆鼻，做完護士還扶她起來上過廁所，但在做完脂肪填充後，她的左眼就看不見了。

到大醫院檢查後，醫生表示是脂肪填充導致「視網膜中央主動脈血管阻塞」，左側瞳孔有散大、直接對光反射消失的情況，而且神經已經壞死，左眼永久性失明不可逆。

▲黎小姐因為這樣失去男友和工作，60多歲患糖尿病的父親也為了她的醫藥費到工地打工。（圖／翻攝自網易新聞）

黎小姐1月23日出院，到現在醫藥費都是她自行負擔，生活完全停擺，而整形醫院從沒任何表示，她已經墊付不了才選擇向媒體投訴。

整形醫院經協調後表示，願意支付30萬人民幣（約126萬新台幣）的賠償，但因為黎小姐擔心後續還會出現其他狀況，又需要更多醫療費，目前仍未接受賠償。