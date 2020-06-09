谷阿莫「X分鐘看電影」遭5片商圍剿…今在臉書登道歉啟事「糾紛全解套」

▲谷阿莫（仲惟鼎）經營頻道「X分鐘看電影」遭5片商提告，6月9日在臉書刊登道歉啟事，也象徵他自版權糾紛中解套 。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完XXX電影」等系列影片走紅，但也因為用短時間濃縮、剪接透露電影情節，被迪士尼等電影版權公司控告侵權。經檢察官依違反《著作權法》起訴後，谷阿莫近日和提告的5家片商全部和解，並於6月9日在臉書登出對「科科電速」的道歉啟事。

谷阿莫6月9日在臉書向「科科電速」道歉，「本人谷阿莫之前在介紹五分鐘看完W兩個世界影片裡，引用影片涉及科科公司之影片，本人日後在處理介紹相關影片時，一定注意著作權法相關規定，不再引用該公司取得著作權之影片，謹此聲明。」，此道歉啟事也表示谷阿莫與提告片商全部和解、自版權糾紛中完全解套。

谷阿莫自2015年起，將長達數小時的電影或電視影集，剪輯成3至11分鐘不等「X分鐘看完XX電影」系列短片在Youtube上發佈，以精簡的旁白透露電影情節，吸引一票死忠粉絲訂閱觀看。

美商迪士尼、得利影視、又水整合、科科電速及車庫娛樂等5家影視公司不滿，認為谷阿莫擅自取用電影片段，已經違反《著作權法》構成侵權，且因谷阿莫的劇透，使觀眾購票進場意願降低，因此提起告訴。

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