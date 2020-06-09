白狼號召群眾周五AIT前抗議「美國踐踏人權」：同志們！行動來了！

▲張安樂及統促黨號召抗議。（圖非本次抗議活動／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國46歲非裔男子佛洛伊德之死引發全美示威，浪潮擴及全球，連中華統一促進黨也號召「替天行道」，邀請各界有志之士於本周五（12日）在美國在臺協會（AIT）前抗議。

白狼張安樂周一（8日）晚間在臉書粉絲專頁發文「同志們！行動來了！」，貼文附上中華統一促進黨的公告，表示為了抗議美國政府嚴重踐踏人權、挑起族群對立，黨將於12日上午9點30分集合，10點於台北市內湖區金湖路、星雲街口開始抗議。

▲統促黨號召抗議。（圖／翻攝自臉書「張安樂粉絲團」）

公告寫道，「中華統一促進黨將至美國在台協會（AIT）發表嚴正聲明，竭誠邀請有志之士共襄盛舉，一同加入我們替天行道的行列。」

事實上，中華統一促進黨走上街頭的經驗相當厚實，不僅多個政治場合都能見到該黨人士抗議或站台，也曾在中國十一國慶時，未申請路權的情況下，就在台北車站前廣場搭建舞台、非法集會，舉行慶祝活動。另一次讓中華統一促進黨成為台灣社會矚目焦點的，則是白狼張安樂在抗議時，從小貨車上不慎踩空，一腳踏入自家準備的棺材內。

因此這次公告貼上後，貼文受到正反兩方關注，在12小時內吸引了968人按讚或留下表情符號，共有553則留言、151次分享。