北韓21個月來「首度拒接南韓來電」！　關閉兩韓聯絡辦事處恐成真

▲ 南北韓聯絡辦事處位於北韓開城，2018年9月正式揭牌。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

南北韓2018年4月元首會談後簽署《板門店宣言》，於北韓開城設立「南北韓共同聯絡辦事處」，同年9月啟用至今，未料北韓5日單方面宣布，將關閉辦事處。辦事處南韓人員今（8日）早履行例行公事，打電話給北韓人員，但無人接聽，是北韓自辦事處啟用後1年9個月以來首度拒接電話。

南韓統一部發言人呂尚基（여상기，音譯）稍早於例行記者會中說明，辦事處人員上午依照原定計畫，試圖與北韓通話，但北韓人員沒有接電話。

《韓聯社》報導，不論兩韓間是否有要事需處理，辦事處南北韓人員平日每天上午9時及下午5時皆會通電1次，一天共2次，互相通報上下班狀況。8日是2018年9月辦事處啟用以來，北韓首度拒接南韓的電話。外界憂慮，平壤當局可能已經展開關閉辦事處的程序。

開城聯絡辦事處原先扮演兩韓間溝通橋梁，近來在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，南韓人員已經全數撤出。

北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正4日發表談話，要求南韓政府對民眾散播反北韓傳單的行為採取行動，更揚言關閉金剛山觀光區域、完全拆除開城工業區、作廢《9‧19軍事協議書》、關閉聯絡辦事處等。北韓統一戰線部發言人接著於5日指出，金與正已經下令討論「完全關閉」辦事處的方案。但5日當天，辦事處南北韓人員上下午皆照常通電話。

當被問及「上午的電話無人接聽，是否代表辦事處已經停止運轉」，呂尚基僅表示，下午會再次撥打電話，觀察後續狀況。他補充，「政府的立場是徹底遵守所有南北韓協議，持續為了朝鮮半島的和平與繁榮，和北韓攜手前進。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～