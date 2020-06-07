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嘉義市電競校園扎根　興華中學成立電競教室

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▲電競走入校園扎根 後勤人員經驗分享讓學子開拓職涯更多可能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲興華高中獲得電競獎盃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府智慧科技處今年推動「電競產業發展暨人才培育計畫」，共分為三部曲：從第一階段的巡迴講座、第二階段於校園開設產業課程，最後舉辦校內、校際盃電競賽事，期許以產官學合作模式來推動電競產業，讓產業扎根校園，也讓青年學子有更多元的職涯選擇。「競及電競學院營運長」李訓億(Neo)於興華中學講授「電競幕後功臣-後勤人員」課程，與學生分享後勤人員在產業的重要性。

Neo表示電競產業橫跨相當多領域，除了遊戲與硬體，還包含賽事影音製播、直播網紅自媒體發展及職業戰隊品牌經營等。雖然大部分會投入電競產業的人都是從打遊戲開始，但是他也建議，若能提早讓有興趣的學生接觸電競產業的相關領域，或許更能翻轉家長認為「電競等於打遊戲」的刻板印象。

李訓億認為台灣很有發展電競的潛力，以全球參與電競人口而言，台灣佔7%，從2001年到目前為止，台灣就已拿下15座電競世界冠軍。但好的選手需要團隊專業栽培，後勤人員更是重要，除了總監(總經理)之外，戰隊、娛樂經紀、品牌行銷、行政管理缺一不可，而且女性也能夠成為其中一員。他笑說，「女生能夠成為戰隊領隊，可以在這群血氣方剛的年輕人當中擔任很優秀的調和劑」。

課堂最後，李訓億送給學生三把電競金鑰匙：第一要懷抱熱情，每位電競選手投入比賽的初衷都是玩遊戲的熱情，有熱情才能支持你往前邁進，才能在逆境中堅持；第二要了解電競業態，電競領域廣，要了解企業主的需求，才能從電競產業中看見選手之外的商機；第三要掌握人脈，由於台灣電競圈小，學生要多方認識電競從業人員，才有機會為自己在電競產業找出新方向。

市府智科處林延聰科長表示，透過市府及學校合作，能夠補強嘉義師資專業度不足之處，減少學用落差；同時透過課程實際分析電競產業，讓學生更了解電競背後的商業模式。

▲電競走入校園扎根 後勤人員經驗分享讓學子開拓職涯更多可能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲張君楷主任（圖中）、許如辰（圖右），許丞豪_ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

興華中學已率先成立專屬電競教室、校隊，因此被挑選為本次計畫的種子學校之一。資料處理科主任張君楷表示，學校於資料處理科成立電競課程模組，並成立電競社團兩年，除了電競選手培訓，也提供賽事規劃、轉導播、賽事分析等多元課程，與市府的課程相輔相成，讓學生更能從商業面了解電競，也鼓勵學生往數位多媒體的方向發展。

就讀二年級的許如辰表示，市府的推廣課程讓她了解到電競產業領域相當廣闊，她較傾向的是電競賽事規劃，聽完課後她也對管理選手產生了興趣。「因為我比較不會打遊戲，但是我很喜歡做網站管理、文宣周邊等推廣，希望用行銷，讓電競比賽有更多人喜歡看、也更有趣。」

二年級的許丞豪平常玩的遊戲是傳說對決，聽完後勤人員工作的分享後，才知道要當職業選手不是件容易的事，不過他對戰術執行非常有興趣，也很開心能在課堂中聽到相關內容，期許能在電競這個領域多加了解如何成為主播賽評、或是培養選手的教練或分析師。

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