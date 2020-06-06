快訊／許崑源跳樓亡　國民黨：無法接受這樣的悲劇！

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，晚間10時許驚傳，挺韓的國民黨市議會議長許崑源從住處墜樓身亡，警方已經證實消息，遺體正送至殯儀館。國民黨表示，將全力協助家屬處理許崑源後事。





▲高雄市議員許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）

針對高雄市議長許崑源驟然身故，國民黨表達無限的哀悼，黨主席江啟臣極為震驚，稱「無法接受這樣的悲劇！不願意相信這是真實發生的事情！」

江啟臣表示，許崑源突然的離去，留給大家無盡的不捨，他對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩，「議長的身影，我們將永遠仰望與敬重！」

江啟臣指出，罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離去，令人憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒，更希望家屬節哀，國民黨將全力協助家屬處理議長後事。

▲許崑源驚傳墜樓身亡 。（圖／記者吳奕靖攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

其他人也看了這些...

►高雄市議長許崑源跳樓亡 5分鐘前FB留「這一次，誰會是贏家？」

►高市議長許崑源跳樓身亡 友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力

►議長許崑源跳樓亡 高雄市黨部：給我們一點時間

更多熱門新聞...

►許崑源跳樓身亡！江啟臣哀悼：罷免激化未平息…憂社會對立情勢加劇

►許崑源曾助馬英九打總統選戰 當選議長後韓國瑜還到場助賀

►高市議長許崑源跳樓亡 王定宇籲政治領袖安撫支持者：死者為大！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣