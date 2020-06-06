抱病支持到最後一刻…高雄市議員許崑源墜樓亡　臉書滿滿都是韓國瑜

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市議會國民黨籍議長許崑源6日晚間驚傳墜樓身亡。據悉，許崑源非常支持高雄市長韓國瑜，即使去年重病至今，還是一路在臉書上PO文支持韓國瑜，認為高雄已比過去更進步。

▲高雄市議員許崑源6日晚間墜樓身亡。（圖／翻攝許崑源臉書）



許崑源在案發前1小時還透過臉書發文說「這一次，誰會是贏家？」觀看其臉書，他幾乎每日都會PO出與韓國瑜有關的貼文，希望高雄市民可以看到韓任職一年半的作為，「路不平、水溝不通，但韓國瑜就任有沒有改善了，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

許崑源在貼文中強調，他擔心韓國瑜被罷免後，高雄會因此失去改變的機會，「高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義、也失去真相未來，高雄一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，大家一起來化解高雄的危機。」

據悉，許崑源2019年7月因眼壓過高導致視線模糊，住院檢查後確診為眼睛小中風，雖然日漸恢復卻仍抱病幫韓國瑜。但高雄市長韓國瑜確定罷免，最終贊成票數93萬9090票遠超57萬4996人的門檻。消息曝光後，許崑源6日晚間從住處跳樓身亡，目前遺體已送往殯儀館。

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