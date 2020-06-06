楊秋興：國民黨2年多來受韓粉左右，完全不敢批評韓國瑜！





▲ETtoday《雲端最前線》全程分析開票局勢。（圖／ETtoday節目中心製作）

記者羅翊宬／綜合報導

高雄市罷韓同意票超過93萬9090票，使韓國瑜成為憲政史上首位被罷免的行政首長！前高雄縣長楊秋興表示，國民黨2年多來受韓粉左右，完全不敢批評韓國瑜，選舉結果證明「老天爺也看不下去」，但韓國瑜與國民黨至今仍不懂得自我檢討與反省。

▲許淑華「拍下韓國瑜落寞一幕」。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉邀請高雄市議員黃紹庭、台北市議員梁文傑、台北市議員鍾小平、資深媒體人鄭佩芬與時事評論員王時齊，深入探討韓國瑜罷免案。在同意票達到罷免門檻、韓國瑜出席記者會發表「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」後，楊秋興接受主持人楊文嘉電訪。

楊秋興表示，國民黨2年多來受韓粉左右，完全不敢批評韓國瑜；然而韓粉大多是軍公教出身，本身因退休福利被砍而對蔡英文政府有所怨懟，導致最終失去判斷時事的能力，選舉走向他當初預測的「三輸」局面。

他認為，市府團隊裡有出色的人才，但是韓國瑜「將帥無能，累死三軍」，不懂得運用人才。

▲楊秋興痛批韓國瑜不懂反省，才會造成如今頹勢。（圖／翻攝自雲端最前線）

楊秋興建議，國民黨在補選之戰應推出當地人，「至少要在高雄直長大」或「待很長一段時間」，「高雄人很可憐，從高雄市升格、改制直轄市42年以來，包含謝長廷、陳菊、韓國瑜通通都是外地人，失去關懷當地的能力，做完市長職位後就離開高雄，完全將高雄視為跳板，對高雄的情感不夠，導致高雄從原本台灣第2大都市，走向6都之末的敗局。」

至於藍綠兩黨推出的候選人，外界推測若不意外，民進黨會推行政院副院長陳其邁參選；而台北市議員梁文傑則預估，藍營可能又會推出黃昭順參選，因為「國民黨陣營好像沒有什麼人」。

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