被害家屬逐漸凋零老死...40多年仍盼不回北韓綁架日人回家

▲被北韓綁架日本人橫田惠的父母橫田早紀江與橫田滋。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

遭北韓綁架日本人橫田惠的父親橫田滋5日辭世，享壽87歲，消息傳出後，各界紛紛哀悼致意。事實上，另一位遭到北韓綁架日本人有本惠子的母親也在2月離世，許多被害者家屬畢生致力於救援運動，卻遲遲盼不回家人返日重聚，如今被害家屬逐漸高齡，日本與北韓卻依舊無法舉行高峰會，相關問題陷入膠著，仍然無法獲得解決。

根據《日本放送協會》報導，橫田滋自從女兒橫田惠在13歲遭到北韓綁架後，40多年來致力於日人遭綁救援運動，並與其他受害家屬共同組成「被綁架受害者家族會」，並擔任會長。作為相關運動的精神領袖，橫田滋的死訊深深地打擊了其他家屬。如今橫田滋年老逝去，也讓人不禁重新省思，被害者家屬已逐漸老去，如果再不將受害者救回日本，恐怕就再也等不到團圓的那一天。

日本首相安倍晉三5日深夜表示，「橫田滋先生與妻子早紀江女士為了讓橫田惠小姐重新回到兩人的懷抱，一直竭盡全力奮鬥至今，然而卻沒能等到橫田惠回來，這樣的椎心之痛，我感到十分抱歉。」

同樣被北韓綁架的日本人有本惠子自1983年在歐洲被綁後，至今仍無消無息，她的母親2月時離開人世，至臨終前仍未能與女兒重逢。許多被綁日人家屬花了大半輩子致力於相關運動，希望能盼回家人，然而隨著家屬的年紀持續增長，問題卻依然無法獲得解決。日本政府雖然持續把握能夠解決綁架問題的所有機會，但卻依舊無法與北韓當局促進高峰會，實際解決問題的道路依然渺茫。

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