李承翰父病逝是「令人心痛的消息」！中市警：勇警值得一個公允的結局

▲李承翰公祭現場。（圖／NPA署長室）



記者邱茀濱／綜合報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件遭刺身亡，鄭姓兇嫌一審被判無罪，沒想到李承翰的父親李增文因不滿判決，長期鬱悶今晚胃出血病逝。台中市政府警察局局長室臉書粉專晚間發哀悼文指出，這是令人痛心的消息，「安心吧！李爸爸，我們自始自終相信總有一天會還承翰一個公道。」

李承翰的父親李增文病逝後，「TCPB 局長室」晚間發文痛心表示，李爸爸等不到上訴的消息，便去跟承翰會面了；「悲憤是鑽入心頭的毒藥，一直腐蝕著最後希望，讓人逐漸凋零。」

「安息吧！李爸爸，我們自始自終相信總有一天會還承翰一個公道。」文章指出，一個勇敢的警察，值得大家讚揚傳頌的故事，更應該值得一個公允的結局！

▲台中市政府警察局局長室發哀悼文。（圖／翻攝TCPB 局長室）

鐵路警李承翰2019年7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭鄭姓凶嫌持刀刺傷後送醫不治，嘉義地方法院今年四月卻以鄭男罹患思覺失調症，犯案時是受「精神狀態」影響所致，因此判無罪，但判鄭嫌需入相當處所施以監護5年，諭知新台幣50萬元交保後停止羈押，全案可上訴。

後來，經檢方二次抗告，嘉義地院更裁，限鄭嫌24小時內繳納新台幣100萬元具保。鄭嫌家屬無力交保，經移審後交由台南高分院裁定羈押。

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