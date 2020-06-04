綠島貨輪盜運「17塊珊瑚礁」！他拿布蓋住一大籃…被逮瞎喊：我不知道違法

地方中心／台東報導

台東縣綠島鄉4日上午傳出貨輪盜取珊瑚礁！海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所執行「大O1號」貨輪出港檢查時，有海巡人員發現其中一個貨櫃中，有一個塑膠籃用布料掩蓋著，打開一看竟藏有大、小珊瑚，合計共17塊；目前全案將依漁業法函送台東地方法院檢察署偵辦。

▲▼綠島有民眾盜取珊瑚礁。（圖／地方中心翻攝，下同）

第一三岸巡隊表示，經海巡人員抵達現場後，查看「大O1號」貨輪貨物檢查表，均未有申請運輸珊瑚相關紀錄，當場實施查扣，現場1名梁姓民眾表示，該批珊瑚是自己的，因近日綠島南寮漁港碼頭工程整修，期間發現吊起的損壞消波塊上有附著該批珊瑚，隨手就取下，再利用貨輪運回台東家中使用，他表示因對於相關法令不熟悉，才會不慎做出上述違法行為。

第一三岸巡隊呼籲，台東縣政府於87年11月9日公告，依漁業法第四十四條第一項第一款，為保護台東縣本轄海域漁業資源及漁場環境，自公告日起轄內自高潮線以深至距岸12浬內（含綠島、蘭嶼）海域，禁止採捕珊瑚（含珊瑚礁），若違反上述事項將處以3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金，請國人勿以身試法，共同維護台東地區永續海洋生態環境及資源保育；另外，民眾如有發現上述行為，請立即撥打海巡署服務專線118，海巡人員將立即派員協助。

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