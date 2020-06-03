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台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

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▲▼賭博,賭場,賭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣大豪客獨獻5月澳門賭收近三成。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

一人撐起澳門賭收！因為疫情衝擊，澳門賭收每況愈下，博彩股業績也不堪入目。據《濠博新聞》引述消息指，澳門5月份賭收較4月大增1.33倍，竟與一名在疫情期間留澳的台灣賭客有關。他單是其在5月單月輸掉的金額，已佔全月賭收近三成，意味涉資多達5.29億澳門元（約新台幣19.81元）。

該名台灣賭客從今年2月起已經在澳門逗留，為澳門「龍頭」賭廳其中一名大客，曾經在新濠天地及永利皇宮豪賭，手氣超旺，在4月份令永利感歎損失不少。

沒想到，到了5月他轉場至新濠天地，手氣慘遭滑鐵盧，輸的錢相當於5月賭場收入3成。

過往市場不時傳出有賭客大勝賭場的新聞，此前較為矚目者，為2017年初在金沙中國旗下巴黎人開幕不久，傳出有一位令人聞風喪膽的上海籍「女賭神」，在該賭場從未失手。

當時，這位神秘的女賭神，在金沙巴黎人賭場總共贏走2000萬美元（約新台幣5.9億元），大大拖低賭場贏率，成為澳門各賭場爭相通報的重點人物，相關人士甚至指出，「每間賭場都提高警覺，觀察究竟她是什麼人？」

此外，澳門博監局6月1日公布，5月份澳門賭收為17.64億元（澳門元，下同），較4月的7.54億元上升133%，而按年則下跌93.2%。而今年首五個月賭收為330.04億元，較去年同期的1,256.91億，下跌73.7%。

不過，業界人士指出，澳門先前已經開放為持有商務簽證的大陸人，進行新型冠狀病毒核酸檢測，此舉確實恢復部分高級客源，但在中階客人的部分，生意依然十分慘淡。

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