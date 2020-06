白人男持彎刀想保護店面…下秒遭暴打、石頭猛砸　滿臉血倒地不動

▲男子滿臉是血。(圖/翻攝自推特/Austen Holland)

記者丁維瑀/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)生前遭遇惡警執法過當,引發全美示威,不過有些已演變成濺血事件。一段德州示威的影片在推特瘋傳,有記者聲稱,一名持彎刀的男子疑似想要保護店面,結果遭到抗議者暴打,臉上鮮血直流。然而也有在場的民眾給出另一個說法。

記者謝弗(Elijah Schaffer)5月31日在推特上傳影片,這起暴力事件發生於德州達拉斯(Dallas)。他表示,一名拿彎刀的男子想保護店面不要受到破壞,結果多名示威者一起用滑板、石頭攻擊他,對他拳打腳踢,導致男子滿臉是血,他還一度躺在血泊中。

BREAKING: man critically injured at Dallas riots



It appears he attempted to defend a shop with a large sword



Looters ran at him, then he charged rioters



They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks



I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC — ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020

▲影片可能引起不適,請斟酌觀看。

美媒猜測這名受傷的白人男子可能是想保護自己或鄰居的店面,才會手拿彎刀。當地警方說明,他已被送往醫院治療,當局仍在釐清事發過程。

許多政界人士都分享這段影片,批評有些示威者根本是恐怖分子,同時也認為該名男子只是想保護店面財產。不過澳洲媒體指出,這起事件可能有不同的說法。

Full unedited video for editorial requests. Please attribute to Elijah Schaffer of Blaze TV. I cannot confirm he was the store owner, but I pulled out my camera when I saw him appearing to defend a store, then he was rushed, then made the move that might have cost him his life pic.twitter.com/8oGa2obBbp — ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020

一名自稱是受害者的男性網友表示,拿刀的男子並沒有在保護當地的店家,反而接近示威群眾。也有民眾聲稱,當時是男子以為示威者要搶劫,接著拿刀跑向一名使用滑板的非裔男孩,追趕示威群眾,大家才會動怒反制他。

達拉斯警方5月30日逮捕74名示威者,不過針對這起事件還未逮捕相關人士。警方認為,該名受傷男子可能是想守住鄰居的店面,目前他在醫院情況穩定。

Breaking in Dallas: this man just tried to attack a crowd with a machete. Only one person was slightly cut on the hand. pic.twitter.com/ey6BVU4ZA9 — Austen Holland (@realtor_austen) May 31, 2020

