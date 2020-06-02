網易6月11日赴港二次上市　發行1.71億股「加強全球化戰略」

▲網易即將赴港上市，外界認為與國際情勢有關。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網路公司「網易」（Nasdaq: NTES）6月1日宣布啟動香港首次公開發行，將發行1.7148億股新普通股，發售價上限為每股126港元，並將於6月11日上午9點開始在香港聯交所交易，股份代號為9999. HK。

網易表示，代表公司普通股的美國存託股（每一股代表25股普通股）將繼續在納斯達克全球精選市場上市並交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存託股。在本次香港上市完成後，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存託股將完全可轉換。

網易表示，公司擬將本次發行募集資金淨額用於全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及用於一般企業用途。

網易公司創始人兼CEO丁磊也發布了致股東信，他提到，他們正在準備在香港二次上市，將「網易」這個久經時間考驗的品牌帶回中國，「我相信，立足於這個我們熟悉無比的市場，離我們的用戶更近，熱愛將迸發出更大力量。」

▼網易公司創始人兼CEO丁磊。



根據網易招股書披露的數據，網易擁有網路遊戲、智能學習，以及創新服務三大業務板塊，其中網路遊戲有超過140款，涵蓋遊戲類型廣泛，依照2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算，網易是全球第二大遊戲公司。

智能學習方面，網易有道平均月活躍用戶數量超過1億（2019年），並已在多個海外市場取得了初步成功。

創新業務方面，網易雲音樂用戶數超8億，吸引超10萬原創音樂人入駐（截至2020年4月數據，已突破16萬人），這些原創音樂人的歌曲在2019年累計播放超過2700億次。