為避免漁民無法順利出海捕魚　宜蘭海岸漂流木防災清理示範演練

▲▼汛期到來，宜蘭海岸漂流木防災清理示範演練29日登場，以避免漁民無法順利出海捕魚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽溪出海口沿岸在颱風汛期，常有大量漂流木堆積，為免造成漁民無法順利出海捕魚的二次災害，羅東林管處等單位29日進行漂流木防災清理示範演練，以利當大量漂流木堆積沿岸時，能迅速恢復宜蘭海灘的美麗風貌。

羅東林管處表示，颱風季節又到了！台灣總會遭遇幾次颱風威脅，而宜蘭海岸因直接面對太平洋，一旦遭遇豪大雨或颱風侵襲，經常造成海灘及沿海地區重大的災害，並導致蘭陽溪出海口沿岸大量漂流木堆積，不僅影響海岸景觀，更讓附近漁民擔心無法順利出海捕魚。

而漂流木災害應變處理已列為政府風災搶救重點工作，因此每年汛期前都會與各機關確認清理分工，一旦發生颱風災害，各機關會派員勘災，遇有海灘漂流木發生，也會立即動員儘速清理，以避免造成二次災害，影響民眾生活。

因汛期已經到來，為落實事前防災整備、災後迅速動員，羅東林管處在29日上午於宜蘭壯圍鄉公館海灘（壯圍沙丘服務中心附近），與宜蘭縣政府、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處等單位，進行漂流木防災清理示範演練，經過這次現場的實際操作演練，增加機關間的合作默契，相信一旦災害發生，各單位可以充分有效地聯合進行海灘漂流木清理工作，迅速恢復宜蘭海灘的美麗風貌。

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