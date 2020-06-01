彰化越南移工居家檢疫失聯挨罰10萬　逾期未繳被移送...分期先繳5千

▲越南移工居家檢疫失聯遭裁罰10萬，被移送彰化分署，目前將採分期繳納方式完成。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

日前一名男性越南籍移工因居家檢疫失聯遭裁罰10萬逾期未繳，被移送法務部行政執行署彰化分署，對此，經過男子所屬的人力仲介公司協助後，將以分期繳納的方式完成，目前他已繳了第一期5000元款項，而這也是彰化分署受理違反新冠肺炎遭罰鍰的案件以來，第一件非本國人違反的案例。

彰化分署表示，這名男子於今年3月19日自越南入境，但他不熟悉臺灣防疫法令，入境後隨即前往在台友人的住處，未依規定前往指定地點進行居家檢疫，被通報失聯，事後男子透過電話聯絡引進的人力仲介公司後，所幸公司內有個同鄉越南朋友，便告訴男子這樣的行為在台灣是犯法的，「被抓到後一定會被遣返」，叫他儘速到警察局自首。

男子聽了朋友的話，馬上主動到南投縣警察局轄下分局投案，然而，他已明確違反嚴重特殊傳染性肺炎防制及紓困振興特別條例第15條的規定，因此南投縣政府衛生局依據相關的裁罰標準裁罰男子10萬元，不過男子因逾期未繳，南投衛生局即移送彰化分署執行。

彰化分署提到，收案後因這名男子為剛入境的越南移工，尚無薪資與財產可供執行，因此執行方式應與本國人違反防疫案件有所不同，經研析後認為應請男子所屬的人力仲介公司協助才能達成，經公司努力媒合下，男子終於順利於台中擔任看護，並領得薪水。

另外，彰化分署考量他遠從越南來台工作，目前的資力有限，因此同意他辦理分期繳納，並在人力仲介公司的協助下，繳納了第1期的5000元款項。

彰化分署表示，截至目前為止共受理7件義務人違反新冠肺炎遭罰鍰的案件，而本件則是唯一一件由非本國人違反的案例，呼籲大眾，目前防疫如作戰，不分本國人外國人都應遵守相關規定。一旦違反，行政執行分署必然一視同仁，依法執行。



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