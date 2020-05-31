家樂福行動超市前進奮起湖　新鮮蔬果美食直送百公里

▲家樂福嘉義店行動超市走進偏鄉回饋鄉民。（圖／家樂福嘉義店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家樂福嘉義店的行動超市快閃活動日前首次舉辦，地點選在奮起湖老街。家樂福嘉義店經理蘇國維表示，家樂福今年開始舉辦偏鄉行動超市快閃企劃，就是為了方便偏遠村莊的村民安心、安全的採購民生用品。

奮起湖是嘉義縣的偏遠地區，嘉義市區到當地車程來回約兩小時。家樂福嘉義店店長與奮起湖中和村前理事長李智順、謝玉娟理事長聯繫後取得共識，希望以行動超市的方式合作，讓中和村的村民方便購買日常生活用品 ; 活動當日另為65歲以上年長者提供免費剪髮服務。

▲家樂福嘉義店行動超市前進奮起湖賣麵包，水果及蔬菜。（圖／家樂福嘉義店提供）

活動當日山區居民們期待家樂福的到來，當地業者奮起福餅店陳岱聲說，感謝家樂福今天來到奮起湖提供行動超市的服務，服務許多山區不方便出遠門的長輩，免去開車或是搭車來回嘉義市區接近100公里的舟車勞頓，行動超市的服務真的很貼心!

嘉義店經理蘇國維表示，非常感謝中和村理事長大力的支持，家樂福在實體通路與線上購物持續成長的同時，也透過線上購物發現許多訂購者來自偏遠山區，近期各店不時也收到包含地區鄉鎮區公所與里長的邀約，讓家樂福決定走出賣場，以行動車方式為偏鄉民眾提供服務。

家樂福嘉義店也採取線上Line群組及FB粉絲團讓民眾事先下單，到達後聯絡民眾取貨，線下現場販售。由於偏鄉服務路程多半遙遠，來回所需時間大概三小時左右，未來行動超市方案將依狀況每月一到兩次到場販售，為提供民眾更方便的購物，現場也提供刷卡服務。

家樂福嘉義店經理蘇國維強調，由於奮起湖這次活動是第一次辦理，我們希望藉此累積點經驗，以利之後行動超市規劃，而未來家樂福行動超市也會透過各區量販分店持續組成，來提供更多偏鄉民眾所需的民生物資服務。

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