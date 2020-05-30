海量哥抽出5管「豬油血」差點爆肝！看到醫生秒羞愧：我又來了

▲阿海每天2餐喝烈酒。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

因新冠肺炎疫情，浙江杭州47歲的阿海（化名）天天閒在家，把原本春節期間準備招待親戚朋友的存酒，一瓶瓶都喝掉了，結果最近身體檢查發現，他的血竟然變成了「豬油血」！

據《錢江晚報》報導，經營公司的阿海身形不胖，但挺著大大的啤酒肚，30年來每天都習慣喝約250毫升的烈酒，被朋友們封為「海量哥」。春節期間由於疫情緣故，他更是每天宅在家喝酒。

近期阿海想給身體做個「年檢」，結果醫生一看到他的檢驗報告，瞬間驚呆了，「你的血抽出來是豬油色了，甘油三酯（編按：三酸甘油酯）這麼高！」阿海聽得一頭霧水，「我抽出來的是紅色的血啊，怎麼會是豬油色？」

醫生拿出圖片給阿海看，「你甘油三酯近17mmol/L ，正常指標應該小於1.7mmol/L，當甘油三酯高達一定濃度時，血裡面的甘油三酯和膽固醇就會漂浮在上面，像豬油一樣。」

▲阿海抽出5管豬油血 。（圖／錢江晚報）

阿海隨後聽從體檢醫生建議，去大醫院掛號治療，不過實際上，他早在3年多前，就曾因檢出三酸甘油酯3.6mmol/L，在浙大一院確診為酒精性脂肪肝。

當時，感染病科副主任夏琦千叮嚀萬囑咐，「戒酒！酒必須戒掉。」因為酒精在進入人體後基本是在肝臟進行分解，而酒精對肝細胞的毒性會讓肝細胞分解代謝脂肪酸，引起肝脂肪沉積，進而引起脂肪肝，導致三酸甘油酯指標上升。

然而經過一段時間藥物治療後，指標有所好轉，阿海就懶得再繼續治療了，之後更是每天2餐不離酒。此次他再度來到該醫院門診時，羞愧的說，「夏醫師，難為情的！我又來了。」

夏琦副主任醫師表示，阿海得了酒精性脂肪肝，一般沒什麼症狀，一旦出現了症狀，基本是發展到了肝硬化甚至肝衰竭程度。考慮到阿海的酒精性脂肪肝已經有些年頭，並且三酸甘油酯指標過高，建議做肝穿刺看下損傷程度。結果顯示，阿海的肝臟已有一定的損傷，如果再不及時「懸崖勒馬」，那麼他的肝只會持續惡化。

醫師提醒，生活中，難免碰到推不掉的酒局，像阿海這樣患有酒精性脂肪肝，一定要管牢嘴推開杯，說不喝就不喝，並且因注意健康飲食，保持良好的心理狀態，以免因心理壓力和精神因素導致病情的加重，影響整個疾病的康復過程和治療效果。

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